Türk tarihinin en önemli olaylarından biri olan ve dönüm noktası olarak geçen 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, yarın 106.yılında kutlanacak. Akla ilk gelen isimlerden biri ise Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarından biri olan Seyit Onbaşı gerçek adı Seyit Ali Çabuk oluyor ve kaldırdığını merminin kilosu merak ediliyor. Arama motorları üzerinden sıklıkla Seyit Onbaşı kimdir, nereli? Seyit Onbaşı kaç kg kaldırdı? Sorularına yanıt aranıyor. İşte hayat hikayesi…
SEYİT ONBAŞI KİMDİR?
Kocaseyit bilinen bir diğer adıyla Seyit Onbaşı, 1889 yılında Havran ilçesinin Çamlık(eski adı Manastır'dır) Köyü'nde dünyaya geldi.1909 yılında Osmanlı Ordusu'na katıldı. Balkan Savaşı'nda çarpıştı. I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve başladı. 18 Mart 1915'te Müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevliydi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar, bu saldırıyı püskürttü. Yapılan atışlar sebebiyle tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı.
SEYİT ONBAŞI KAÇ KİLO KALDIRDI?
Bunun üzerine Seyit Ali 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştirdi. Seyit Ali, ilk iki atışta Ocean'a hafif bazı hasarlar verdiyse de, üçüncü atışında İngiliz zırhlısı Ocean'a ağır yara verdi. Atılan mermi geminin su kesiminin biraz altına isabet ederek geminin anında yan yatmasına neden oldu, daha sonra Nusret mayın gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Ocean" da bu yaradan kısa bir süre sonra alabora olarak battı.