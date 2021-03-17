"BEN SİZE ÖLMEYİ EMREDİYORUM"

Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum." sözüyle gözünü kırpmadan düşmanın üzerine yürüyen 57'nci Alay ve diğer birliklerin katıldığı taarruzla ilgili İngiliz subay General Hamilton'ın "Gebe dağlar Türk doğurmaya devam ediyor." sözü de o yıllarda Türk askerinin ortaya koyduğu mücadeleyi akıllara kazıdı.

Yarbay Mustafa Kemal, 26 Nisan'da düşmanın yoğun saldırıları karşısında 72'nci Alay ve 8'inci Dağ Bataryası'nı güney kanada sevk etti. Kolordu başka takviye gönderemeyeceğini bildirdi. Yarbay Mustafa Kemal, bu günü "düşmana karşı en kritik gün" olarak ifade etti.

28-30 Nisan'da Birinci Kirte Muharebesi gerçekleşti. 2 İngiliz, 1 Fransız tugayından oluşan düşman ordusu taarruzu, Osmanlı askerinin savunması karşısında başarısızlığa uğradı. Alçıtepe'yi batıdan yapılacak kuşatmayla ele geçirmeyi planlayan İngiliz-Fransız taarruzu boşa çıkarıldı.

İtilaf Devletleri, Alçıtepe'yi ele geçirebilmek için 6-8 Mayıs'ta İkinci Kirte Muharebesi'ni gerçekleştirdi. Geri püskürtülen taarruz sonrasında Alçıtepe'nin alınamayacağını anlayan İngiliz ve Fransızlar, yeni takviye birlikler istedi.

Verilen büyük kayıplara rağmen İngiliz Donanma Bakanı Winston Churchill'in harekatlara devam edilmesi isteği üzerine, İngiliz Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Lord Fischer, yazdığı mektupta "Kahrolası Çanakkale, hepimizin mezarı olacak." ifadesini kullandı.