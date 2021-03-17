Türk tarihi açısından hiç şüphesiz en önemli günlerin başında 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü gelmektedir. Dönemin en güçlü donanmalarına karşın varını yoğunu ortaya koyan Türk milleti, Çanakkale'de mutlak bir zafer elde etmiştir. Bu değerli gün de her yıl 18 Mart tarihinde yurt genelindeki etkinliklerle ve programlarla kutlanmakta, şehit askerlerimiz rahmetle anılmaktadır. Öyle ki, 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri de etkinliklerin olmazsa olmazları arasında yer edinmektedir. Sıkça araştırılan konular arasında 18 Mart ile ilgili şiir okul öncesi 2021 oldu. Peki okul öncesi Çanakkale Zaferi şiirleri nelerdir?
18 MART İLE İLGİLİ ŞİİR OKUL ÖNCESİ 2021
ÇANAKKALE
Gün geçmiş,yıl geçmiş ne yazar.
Her karış torağında bin,şehit bir mezar.
Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.
Sen rahat uyu ey şanlı şehit.
Gölgesinde gölgelen al bayrağın.
Hangi kem göz sana edebilir nazar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.
Yedi cihana yeter yazdığın destan.
Gök kubbe ay,yıldız sana verir selam.
Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.
Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.
Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.
Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.
Çanakkale Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
Övün, ey Çanakkale, cihan durdukça övün!
Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün.
Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün,
Başına yüz milletin üşüştüğü yersin.
Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden,
Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden.
Sen onların açtığı bayrağı alevinden,
Kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin!
Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla,
Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla.
Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla,
Neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin.
Bir destana benziyor senin bugünkü halin.
Okurken duyuyorum sesini ihtilalin.
Övün, ey Çanakkale ki sen Mustafa Kemal'in
Yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin!