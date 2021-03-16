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    Ya İstiklal ya ölüm! İstiklal Caddesi yaşanan kalabalık nedeniyle kapatıldı (Koronavirüs haberleri)

    Sağlık çalışanları, salgını bitirmek için canını dişine taktı. Yoğun bakımda sabahladı. Karlı yolları aşarak vatandaşları aşıladı. ’da ise COVİD-19’a yakalanan 3 aylık bir bebek kurtarılamadı. Tüm bunlar umursamazlara ders olmadı. Dün, İstiklal Caddesi yaşanan kalabalık nedeniyle kapatıldı.

    Ya İstiklal ya ölüm

    Türkiye, kararlı mücadelesiyle pandemide destan yazdı. 1 Mart itibariyle tüm yurtta kontrollü normalleşme başladı. Ancak vatandaşlar yine tedbirsiz davrandı.

    Dün vaka sayılarının arttığı İstanbul'dan gelen kareler panik yarattı. Güzel havayı fırsat bilenler, soluğu İstiklal Caddesi'nde aldı. Kalabalık nedeniyle Zabıta ekipleri caddeye giriş çıkışları kapattı.

    HES DOĞRUSU
    Pandemi kapsamında İstanbul'da yeni tedbirler alındı. Dün itibariyle kıraathane, berber, nikah salonu, spor salonlarına HES kodu ile girilmeye başlandı.

        Bu tedbirsizliğe rağmen yurdun dört bir yanında sağlık çalışanlarının kararlı mücadelesi vardı. Sağlık ekipleri, Kastamonu Taşköprü'nün Kuzkalınkese köyünde yaşayan Şehriye Kaya'nın evine karlı yolları aşarak ulaştı. 90 yaşındaki Kaya'ya aşı yaptı.

        Günün yürek burkan haberi ise Bolu'daydı. Corona hastası 3 aylık Mustafa Yusuf Altundağ, kurtarılamadı. Yakınları, küçük yavrunun mezarı başından ayrılamadı.

        12 ÜLKEDEN VETO
        Avrupa'da aşı alarmı yaşandı! Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği COVİD-19 aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığı ortaya çıktı. Ülkeler bir bir aşının kullanımını askıya aldı. Hollanda'da aşı olan 60 yaşındaki bir kadının öldüğü açıklandı. Aşılamayı durduran ülkelerin sayısı 12'ye çıktı: Almanya, Norveç, İrlanda, Danimarka, Hollanda, Bulgaristan, İtalya, Avusturya, Estonya, Letonya, Lüksemburg, Litvanya.
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        Haberler Güncel Ya İstiklal ya ölüm! İstiklal Caddesi yaşanan kalabalık nedeniyle kapatıldı (Koronavirüs haberleri)