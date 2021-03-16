Ya İstiklal ya ölüm! İstiklal Caddesi yaşanan kalabalık nedeniyle kapatıldı (Koronavirüs haberleri)

Türkiye, kararlı mücadelesiyle pandemide destan yazdı. 1 Mart itibariyle tüm yurtta kontrollü normalleşme başladı. Ancak vatandaşlar yine tedbirsiz davrandı.
Dün vaka sayılarının arttığı İstanbul'dan gelen kareler panik yarattı. Güzel havayı fırsat bilenler, soluğu İstiklal Caddesi'nde aldı. Kalabalık nedeniyle Zabıta ekipleri caddeye giriş çıkışları kapattı.
HES DOĞRUSU
Pandemi kapsamında İstanbul'da yeni tedbirler alındı. Dün itibariyle kıraathane, berber, nikah salonu, spor salonlarına HES kodu ile girilmeye başlandı.