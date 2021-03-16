Ya İstiklal ya ölüm! İstiklal Caddesi yaşanan kalabalık nedeniyle kapatıldı (Koronavirüs haberleri)

Bu tedbirsizliğe rağmen yurdun dört bir yanında sağlık çalışanlarının kararlı mücadelesi vardı. Sağlık ekipleri, Kastamonu Taşköprü'nün Kuzkalınkese köyünde yaşayan Şehriye Kaya'nın evine karlı yolları aşarak ulaştı. 90 yaşındaki Kaya'ya aşı yaptı.