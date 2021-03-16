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    • 16.03.2021 16:35
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    Vali Yerlikaya açıkladı! 4 Mart'tan bu yana 'da...

    salgınında normalleşme süreciyle birlikte başlayan süreçte 'da bugüne kadar 998 bin 671 dinamik denetim yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, bu denetimlerde 3 bin 609 kişiye para cezası kesildiğini açıkladı.

    Vali Yerlikaya açıkladı! 4 Mart'tan bu yana İstanbul'da...

    'da 4 Mart'tan bu yana 998 bin 671 dinamik denetim yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, kent genelindeki dinamik denetlemelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

    "998 bin 671 denetimden sadece 3 bin 609 kişiye (yüzde 0,3) para cezası verildi. 3 bin 159 işletme uyarıldı. 53 işletmenin faaliyeti durduruldu."

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    Haberler Güncel Vali Yerlikaya açıkladı! 4 Mart'tan bu yana İstanbul'da...