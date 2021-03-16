Vali Yerlikaya açıkladı! 4 Mart'tan bu yana İstanbul'da...

İstanbul'da 4 Mart'tan bu yana 998 bin 671 dinamik denetim yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, kent genelindeki dinamik denetlemelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"998 bin 671 denetimden sadece 3 bin 609 kişiye (yüzde 0,3) para cezası verildi. 3 bin 159 işletme uyarıldı. 53 işletmenin faaliyeti durduruldu."
Kıymetli hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 16, 2021
4 Mart'tan beri devam eden #DinamikDenetlemeler'de;
📍998.671 denetimden sadece 3609 kişiye (%0.3) para cezası verildi.
📍3159 işletme uyarıldı.
📍53 işletmenin faaliyeti durduruldu.
💙Sözümüz gönülden gönüle.
✅Tedbirler #İstanbul için, sağlığımız için pic.twitter.com/I6J6X9mKfA