Burdur'da Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Burdur merkeze bağlı Hacılar köyü olarak saptadığı deprem, saat 16.18'de gerçekleşti.
Yerin 9.18 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinde hafif hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.
SON DEPREMLER
2021.03.16 16:18:24 37.5950 30.1003 5.0 -.- 3.5 3.6 HACILAR-(BURDUR) İlksel
2021.03.16 15:47:27 38.6077 30.5852 7.3 -.- 1.6 -.- AGZIKARA-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.03.16 15:30:02 38.6252 30.5935 4.8 -.- 1.9 -.- BELKARACAOREN-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.03.16 14:43:28 38.6493 30.5787 3.3 -.- 1.6 -.- HALIMORU-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.03.16 14:37:15 38.5848 30.5975 5.2 -.- 3.0 2.9 EFE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.03.16 13:45:12 37.0783 28.4758 0.0 -.- 0.9 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2021.03.16 13:34:17 38.5268 26.6492 6.0 -.- 1.5 -.- MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2021.03.16 13:17:58 40.8697 31.8273 0.0 -.- 2.0 -.- AFSAR-MENGEN (BOLU) İlksel
2021.03.16 13:11:49 36.5503 36.7307 5.0 -.- 2.1 -.- SURIYE İlksel
2021.03.16 12:17:19 38.9257 26.0512 1.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.03.16 12:04:00 38.4882 29.0895 13.1 -.- 1.3 -.- BEKISLI-ESME (USAK) İlksel
2021.03.16 11:29:39 37.3812 26.6223 23.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.03.16 11:21:21 38.2443 38.7550 5.0 -.- 1.5 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.03.16 10:09:57 38.3070 38.8255 7.5 -.- 1.7 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.03.16 09:42:13 41.8397 32.4642 4.8 -.- 1.9 -.- AKKONAK-AMASRA (BARTIN) İlksel
2021.03.16 09:40:16 38.3683 38.5803 23.5 -.- 1.3 -.- KAPIKAYA-(MALATYA) İlksel
2021.03.16 09:33:40 38.3618 39.3593 5.0 -.- 1.5 -.- UCLERCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.03.16 09:30:14 37.6508 26.7160 8.5 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.16 08:51:09 38.2463 38.7402 5.0 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel