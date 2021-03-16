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    • 16.03.2021 16:53
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    Son dakika: 'da korkutan ! 16 Mart Kandilli ve AFAD listesi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasında göre saat 16.18'de 'da bir deprem meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

    Burdur'da korkutan deprem!

    Burdur'da Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Burdur merkeze bağlı Hacılar köyü olarak saptadığı deprem, saat 16.18'de gerçekleşti.

    Yerin 9.18 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinde hafif hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

    SON DEPREMLER

    2021.03.16 16:18:24 37.5950 30.1003 5.0 -.- 3.5 3.6 HACILAR-(BURDUR) İlksel
    2021.03.16 15:47:27 38.6077 30.5852 7.3 -.- 1.6 -.- AGZIKARA-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
    2021.03.16 15:30:02 38.6252 30.5935 4.8 -.- 1.9 -.- BELKARACAOREN-(AFYONKARAHISAR) İlksel
    2021.03.16 14:43:28 38.6493 30.5787 3.3 -.- 1.6 -.- HALIMORU-(AFYONKARAHISAR) İlksel
    2021.03.16 14:37:15 38.5848 30.5975 5.2 -.- 3.0 2.9 EFE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

    2021.03.16 13:45:12 37.0783 28.4758 0.0 -.- 0.9 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
    2021.03.16 13:34:17 38.5268 26.6492 6.0 -.- 1.5 -.- MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR) İlksel
    2021.03.16 13:17:58 40.8697 31.8273 0.0 -.- 2.0 -.- AFSAR-MENGEN (BOLU) İlksel
    2021.03.16 13:11:49 36.5503 36.7307 5.0 -.- 2.1 -.- SURIYE İlksel
    2021.03.16 12:17:19 38.9257 26.0512 1.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
    2021.03.16 12:04:00 38.4882 29.0895 13.1 -.- 1.3 -.- BEKISLI-ESME (USAK) İlksel
    2021.03.16 11:29:39 37.3812 26.6223 23.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

    2021.03.16 11:21:21 38.2443 38.7550 5.0 -.- 1.5 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2021.03.16 10:09:57 38.3070 38.8255 7.5 -.- 1.7 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2021.03.16 09:42:13 41.8397 32.4642 4.8 -.- 1.9 -.- AKKONAK-AMASRA (BARTIN) İlksel
    2021.03.16 09:40:16 38.3683 38.5803 23.5 -.- 1.3 -.- KAPIKAYA-(MALATYA) İlksel
    2021.03.16 09:33:40 38.3618 39.3593 5.0 -.- 1.5 -.- UCLERCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2021.03.16 09:30:14 37.6508 26.7160 8.5 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.03.16 08:51:09 38.2463 38.7402 5.0 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

        2021.03.16 08:40:40 37.1832 28.6445 1.6 -.- 1.7 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel
        2021.03.16 08:37:16 38.7322 31.5510 25.1 -.- 1.3 -.- KARGALI-YUNAK (KONYA) İlksel
        2021.03.16 08:36:42 37.9260 26.9880 6.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2021.03.16 07:39:09 38.2540 38.7293 5.0 -.- 1.7 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
        2021.03.16 07:35:58 38.2202 38.7892 5.4 -.- 1.4 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
        2021.03.16 07:15:48 37.9200 27.0822 5.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2021.03.16 06:10:44 34.9360 23.9917 12.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
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        Haberler Güncel Son dakika: Burdur'da korkutan deprem! 16 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi