Burdur'da Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Burdur merkeze bağlı Hacılar köyü olarak saptadığı deprem, saat 16.18'de gerçekleşti.

Yerin 9.18 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinde hafif hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

SON DEPREMLER

2021.03.16 16:18:24 37.5950 30.1003 5.0 -.- 3.5 3.6 HACILAR-(BURDUR) İlksel

2021.03.16 15:47:27 38.6077 30.5852 7.3 -.- 1.6 -.- AGZIKARA-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.03.16 15:30:02 38.6252 30.5935 4.8 -.- 1.9 -.- BELKARACAOREN-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.03.16 14:43:28 38.6493 30.5787 3.3 -.- 1.6 -.- HALIMORU-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.03.16 14:37:15 38.5848 30.5975 5.2 -.- 3.0 2.9 EFE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel