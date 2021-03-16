Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.03.2021 13:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2021 13:59
    ABONE OL

    ! ve ABD ordusundan 'de ortak eğitim

    haberine göre ile ABD ordusunun 'de ortak eğitim gerçekleştireceği bildirildi. MSB kaynaklarından edinilen bilgiye göre faaliyetler bugün başlayacak.

    TSK ve ABD ordusundan Doğu Akdeniz'de ortak eğitim

    ve ABD unsurları, 'de ortak çalışabilirliği artırmaya yönelik kapsamlı eğitimler gerçekleştirecek.

    Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Rodos'un güneyinde ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek faaliyetlerine başlayacak.

    Söz konusu görev grubunda bir süre seyir yapacak TCG Gemlik'in ardından 18 Mart'ta Doğu Akdeniz'de genişletilmiş eğitimler gerçekleştirilecek.

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığından fırkateynler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yapacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA! TSK ve ABD ordusundan Doğu Akdeniz'de ortak eğitim