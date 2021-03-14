Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! 4 ülke Türkiye'ye karşı harekete geçti! Yunanistan'ın...

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi son aylarda, 2 bin megavatlık bir deniz altı elektrik kablosu ve bin 900 kilometrelik bir deniz altı doğalgaz boru hattı inşa etme planları da dahil olmak üzere, bağları güçlendirmek için bir dizi adım attı. Üç ülkenin savunma bakanları, Kasım ayında bir araya gelerek askeri işbirliğini artırma konusunda anlaştı.