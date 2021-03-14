Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! 4 ülke Türkiye'ye karşı harekete geçti! Yunanistan'ın...
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin faaliyetlerini hazmedemeyen Yunanistan ve iş birlikçileri her gün gerilimi artırıyor. ABD ve Yunanistan jetleri aynı anda havalanırken Suudi Arabistan'a ait altı F-15 ise Girit'e indi. İsrail ordusu ise skandal açıklamayla Doğu Akdeniz'deki savaş oyununu ilan etti.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Türkiye'yi Akdeniz'de giderek daha fazla rakip olarak gören dört ülkenin harekete geçtiğini duyurdu. Türkiye'ye karşı harekete geçmek üzere işbirliği kararı alan ülkelerin öncülüğünü İsrail yapıyor. İsrail, Fransa'nın da dahil olduğu "Noble Dina" tatbikatının, "denizaltı karşıtı prosedürler, arama kurtarma senaryoları ve gemiler arasındaki savaşı simüle eden bir senaryoyu kapsadığını" duyurdu.
İsrail deniz operasyonları başkanı Tuğamiral Eyal Harel, "Donanma geçen hafta sualtı savaşı, arama ve kurtarma, konvoy refakat ve yüzey muharebesi yeteneklerini uyguladığı büyük ölçekli bir tatbikat başlattı" dedi. Tuğamiral Eyal Harel, ayrıca "Bu tatbikatlar, donanmanın ortak çıkarları paylaşan yabancı filolar ile bağlantısını güçlendirmede büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi son aylarda, 2 bin megavatlık bir deniz altı elektrik kablosu ve bin 900 kilometrelik bir deniz altı doğalgaz boru hattı inşa etme planları da dahil olmak üzere, bağları güçlendirmek için bir dizi adım attı. Üç ülkenin savunma bakanları, Kasım ayında bir araya gelerek askeri işbirliğini artırma konusunda anlaştı.