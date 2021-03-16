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    • 17.03.2021 07:28
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    SON DAKİKA: Deniz ulaşımına fırtına engeli! İşte iptal edilen seferler

    Son dakika haberine göre, Bursa'da deniz otobüslerinin 7 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. İşte Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, iptal edilen seferler.

    AA
    Deniz ulaşımına fırtına engeli! İşte iptal edilen seferler

    Bursa'da deniz otobüslerinin 7 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

    Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)- (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 14.00'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Deniz ulaşımına fırtına engeli! İşte iptal edilen seferler