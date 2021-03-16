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    • 17.03.2021 05:08
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    Son dakika: İstanbul'da 11 ilçedeki 12 adrese DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 12 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

    DHA

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



    12 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
    Soruşturma kapsamında polis ekipleri Başakşehir, Bağcılar ve Esenyurt olmak üzere 11 ilçede daha önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.




    ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Operasyona Özel harekat polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Bağcılar'da bulunan bir binaya giren polis ekipleri içeride arama yaptı.



        Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.



        Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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