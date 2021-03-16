İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
12 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında polis ekipleri Başakşehir, Bağcılar ve Esenyurt olmak üzere 11 ilçede daha önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyona Özel harekat polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Bağcılar'da bulunan bir binaya giren polis ekipleri içeride arama yaptı.