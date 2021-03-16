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    • 17.03.2021 06:45
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    : . dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB 2. dönem ders seçimi için son 2 gün!

    Lise eğitimlerini açıktan devam ettiren binlerce öğrenci için . dönem sınavlarına kısa bir zaman kaldı. Bu noktada () 'nin (AÖL) 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu.1. dönem sınavlarını tamamlayan on binlerce AÖL öğrencisinin gözü, şimdi 2. dönem sınavların yapılacağı tarihlere çevrildi. Peki, ? MEB konuyla ilgili açıklama yaptı mı? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

    Koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrimiçi yapılması kararını aldı. İlk dönem sınavlarının 5-6 Aralık tarihinde yüz yüze yapılması planlanırken koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle sınavlar 25 Şubat'a ertelendi. MEB Açık Lise 1 ve 2. dönem sınav tarihlerinin arasındaki süre zarfının kısa olması nedeniyle 2. dönem kayıt yenileme işlemlerinin açılmayacağını duyurdu. Açık Lise öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek. Öğrencilerin mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamaları için ders seçimi işlemlerini yapması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sayfasından ders seçimi hakkında bilgilendirme yaptı. Peki AÖL 2. dönem online sınavlar ne zaman yapılacak? İşte MEB 2021 AÖL sınav takvimi!

    AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Lisesi sınavları hakkında yaptığı açıklamada 2. dönem sınavlarının 25 Mart tarihinde başlayacağını duyurdu. Online olarak gerçekleştirilecek sınavlar Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden yapılacak. AÖL 2. dönem ders seçimi yapmayan adaylar sınavlara katılamayacak.

    AÖL 2. DÖNEM DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

    Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri hakkında yapılan açıklamada " Bakanlık onayı doğrultusunda; 2020-2 Döneminde Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. (Öğrencilerimizin bunun için herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.)" ifadeleri kullanıldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem ders seçme işlemleri 11 Mart-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Ders seçimi yapmak isteyen adaylar aol.meb.gov.tr adresi Açık Öğretim Lisesi internet sayfasından öğrenci numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapacak. Ardından sol tarafta bulunan " Kayıt yenileme/ Ders seçimi" bölümünden " Ders Seçme İşlemleri" modülünü seçen öğrenciler buradan sorumlu olmak istedikleri dersleri işaretleyebilir.

        AÖL 2. DÖNEM ÇEVRİMİÇİ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

        Açık Lise 2. dönem sınavları AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar online sınavlarda çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşan test sınavlarına katılacaktır. Her bir sınavın tamamlanması için adaylara 25 dakika süre tanınacak. Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır. Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaktır.
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        Haberler Güncel MEB son dakika: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık Lise 2. dönem ders seçimi için son 2 gün!