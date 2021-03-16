AÖL 2. DÖNEM ÇEVRİMİÇİ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Açık Lise 2. dönem sınavları AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar online sınavlarda çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşan test sınavlarına katılacaktır. Her bir sınavın tamamlanması için adaylara 25 dakika süre tanınacak. Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır. Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaktır.