Koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrimiçi yapılması kararını aldı. İlk dönem sınavlarının 5-6 Aralık tarihinde yüz yüze yapılması planlanırken koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle sınavlar 25 Şubat'a ertelendi. MEB Açık Lise 1 ve 2. dönem sınav tarihlerinin arasındaki süre zarfının kısa olması nedeniyle 2. dönem kayıt yenileme işlemlerinin açılmayacağını duyurdu. Açık Lise öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecek. Öğrencilerin mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamaları için ders seçimi işlemlerini yapması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sayfasından ders seçimi hakkında bilgilendirme yaptı. Peki AÖL 2. dönem online sınavlar ne zaman yapılacak? İşte MEB 2021 AÖL sınav takvimi!
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Lisesi sınavları hakkında yaptığı açıklamada 2. dönem sınavlarının 25 Mart tarihinde başlayacağını duyurdu. Online olarak gerçekleştirilecek sınavlar Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden yapılacak. AÖL 2. dönem ders seçimi yapmayan adaylar sınavlara katılamayacak.
AÖL 2. DÖNEM DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri hakkında yapılan açıklamada " Bakanlık onayı doğrultusunda; 2020-2 Döneminde Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. (Öğrencilerimizin bunun için herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.)" ifadeleri kullanıldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem ders seçme işlemleri 11 Mart-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.