Mustafa Öztürk kimdir? İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk söylediği skandal ifadelerin ardından gündeme oturdu. Sosyal medyada da büyük tepki çeken ifadeler kullanan Öztürk'ün sözleri gündem oldu. Öztürk, Kur'an-ı Kerim ile ilgili yaptığı konuşmada, ayetlerden örnek vererek "Bu Allah'ın dili olabilir mi?" ifadelerini kullandı. Kutsal kitabımıza dil uzatan Öztürk'ün sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.
Son dakika haberi... Geçtiğimiz yılın aralık ayında, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi görevinde bulunan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim hakkında "Allah'ın kitabı olamaz." şeklinde ifadeler kullanmış, daha sonra gelen tepkiler sonrası görevinden istifa etmişti.
Öztürk, istifa kararından sonra Türkiye'yi bugün terk etti.
ALMANYA'YA GİDERKEN DE HAKARET ETMEYİ İHMAL ETMEDİ
Almanya'da yeni bir hayat kurma kararı alan Öztürk, Türkiye'yi terk ederken de nefret dolu hakaret söylemlerinden geri kalmadı.
SKANDAL SÖZLER: TÜRKİYE'YE "TIMARHANE" DEDİ
Türkiye'yi terk eden Öztürk, havalimanından son bir mesaj yayınlayarak şu ifadeleri kullandı;
"Artık gidelim. Yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim."