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    • 16.03.2021 07:54
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    kimdir, kaç yaşında? İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk Türkiye'yi neden terk etti?

    Arama motorlarında ise kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Karar Gazetesi'nde yazarlık yapan, Kur'an ayetleriyle ilgili tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa eden Mustafa Öztürk, bugün Türkiye'yi terk ederken hakaret dolu bir veda mesajı da yayınladı. Mustafa Öztürk, Türkiye için mesajında "Tımarhane" dedi. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ile ilgili yaptığı konuşmada, ayetlerden örnek vererek “Bu Allah’ın dili olabilir mi?” ifadelerini kullanmıştı. İşte, İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Mustafa Öztürk kimdir, kaç yaşında?

    Mustafa Öztürk kimdir? İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk söylediği skandal ifadelerin ardından gündeme oturdu. Sosyal medyada da büyük tepki çeken ifadeler kullanan Öztürk'ün sözleri gündem oldu. Öztürk, Kur'an-ı Kerim ile ilgili yaptığı konuşmada, ayetlerden örnek vererek "Bu Allah'ın dili olabilir mi?" ifadelerini kullandı. Kutsal kitabımıza dil uzatan Öztürk'ün sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

    Son dakika haberi... Geçtiğimiz yılın aralık ayında, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi görevinde bulunan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim hakkında "Allah'ın kitabı olamaz." şeklinde ifadeler kullanmış, daha sonra gelen tepkiler sonrası görevinden istifa etmişti.

    Öztürk, istifa kararından sonra Türkiye'yi bugün terk etti.

    ALMANYA'YA GİDERKEN DE HAKARET ETMEYİ İHMAL ETMEDİ
    Almanya'da yeni bir hayat kurma kararı alan Öztürk, Türkiye'yi terk ederken de nefret dolu hakaret söylemlerinden geri kalmadı.

    SKANDAL SÖZLER: TÜRKİYE'YE "TIMARHANE" DEDİ
    Türkiye'yi terk eden Öztürk, havalimanından son bir mesaj yayınlayarak şu ifadeleri kullandı;
    "Artık gidelim. Yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim."

        MUSTAFA ÖZTÜRK KİMDİR?

        1965'te Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Kaşaltı köyünde doğdu. 1983'te Giresun İmam-Hatip-Lisesi'nden, 1987'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1987-1999 yılları arasında İçel/Mersin ve Giresun'da öğretmen olarak görev yaptı.

        1998'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı'nda "Muvaffakuddîn el-Kevâşî: Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu" isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1999'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2001'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

        2002'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı'nda "Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te'vil Geleneği" isimli teziyle doktorasını tamamladı ve bu çalışması Kitâbiyât Yayınları tarafından "Kur'an ve Aşırı Yorum" adıyla yayımlandı.

        2003 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2005'te "Kur'an'ın Mu'tezilî Yorumu: Ebû Müslim el-İsfahânî Örneği" isimli çalışmasıyla doçent, 2011'de profesör oldu.

        MUSTAFA ÖZTÜRK NEDEN İSTİFA ETTİ?

        İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti.

        Karar Gazetesi'nde yazılarına devam eden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim hakkında yaptığı konuşmada, tepki çeken sözler kullandı.

        Video kaydı ortaya çıkan konuşmasında Öztürk, "Kur'an 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış. İnsanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Hem 'kel' hem 'fodul' ve 'piç' ifadesi kullanılıyor" şeklinde konuşarak "Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir" diyor.

        Ayetlerdeki kelimeleri argo bir lisana indirgeyip çevirmekle suçlanan Öztürk'ün konuşmasına sosyal medyada tepki yağdı.
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