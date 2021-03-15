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    • 15.03.2021 16:07
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    "Kur'an Allah'ın kitabı olamaz" şeklindeki skandal sözleriyle tepki çeken Türkiye'ye hakaret edip 'ya gitti

    Davutoğlu tayfasının medya organı olan Karar Gazetesi'nde yazarlık yapan, Kur'an ayetleriyle ilgili tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa eden , bugün Türkiye'yi terk ederken hakaret dolu bir veda mesajı da yayınladı. Mustafa Öztürk, Türkiye için mesajında "Tımarhane" dedi. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ile ilgili yaptığı konuşmada, ayetlerden örnek vererek “Bu Allah’ın dili olabilir mi?” ifadelerini kullanmıştı.

    Kur'an Allah'ın kitabı olamaz şeklindeki skandal sözleriyle tepki çeken Mustafa Öztürk Türkiye'ye hakaret edip Almanya'ya gitti

    Son dakika haberi... Geçtiğimiz yılın aralık ayında, Tefsir Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi görevinde bulunan Prof. Dr. , Kur'an-ı Kerim hakkında "Allah'ın kitabı olamaz." şeklinde ifadeler kullanmış, daha sonra gelen tepkiler sonrası görevinden istifa etmişti.

    Öztürk, istifa kararından sonra Türkiye'yi bugün terk etti.

    ALMANYA'YA GİDERKEN DE HAKARET ETMEYİ İHMAL ETMEDİ
    'da yeni bir hayat kurma kararı alan Öztürk, Türkiye'yi terk ederken de nefret dolu hakaret söylemlerinden geri kalmadı.

    SKDANAL SÖZLER: TÜRKİYE'YE "TIMARHANE" DEDİ
    Türkiye'yi terk eden Öztürk, havalimanından son bir mesaj yayınlayarak şu ifadeleri kullandı;
    "Artık gidelim. Yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim."

    KUR'AN AYETLERİ İÇİN NE DEMİŞTİ
    Prof. Öztürk, hatırlanacağı üzere şu sözleri kullanmıştı;

    "Kur'an'da 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış ve insanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Bir tanesini okuyayım mı size Kalem Suresi... (Hem kel hem fodul ve p.ç) Bu olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir üstadım olabilir."

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