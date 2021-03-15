Kur'an Allah'ın kitabı olamaz şeklindeki skandal sözleriyle tepki çeken Mustafa Öztürk Türkiye'ye hakaret edip Almanya'ya gitti

Son dakika haberi... Geçtiğimiz yılın aralık ayında, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi görevinde bulunan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim hakkında "Allah'ın kitabı olamaz." şeklinde ifadeler kullanmış, daha sonra gelen tepkiler sonrası görevinden istifa etmişti.

Öztürk, istifa kararından sonra Türkiye'yi bugün terk etti.

ALMANYA'YA GİDERKEN DE HAKARET ETMEYİ İHMAL ETMEDİ

Almanya'da yeni bir hayat kurma kararı alan Öztürk, Türkiye'yi terk ederken de nefret dolu hakaret söylemlerinden geri kalmadı.

SKDANAL SÖZLER: TÜRKİYE'YE "TIMARHANE" DEDİ

Türkiye'yi terk eden Öztürk, havalimanından son bir mesaj yayınlayarak şu ifadeleri kullandı;

"Artık gidelim. Yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim."





KUR'AN AYETLERİ İÇİN NE DEMİŞTİ

Prof. Öztürk, hatırlanacağı üzere şu sözleri kullanmıştı;

"Kur'an'da 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış ve insanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Bir tanesini okuyayım mı size Kalem Suresi... (Hem kel hem fodul ve p.ç) Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir üstadım olabilir."



