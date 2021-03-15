Yayılan görüntülerde Hasan Tunçlar isimli şahsın kızını elle taciz ettiği görüldü. Tunçlar'ın Tik Tok isimli paylaşım platformunda takipçileri ile paylaştığı videoda kızı hakkında kullandığı skandal ifadelerle kızını istismar ettiği ve pazarladığı da ortaya çıktı.