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    • 16.03.2021 01:23
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    Sosyal medyada kızını eden isimli sözde babaya karşı Bakanlık harekete geçti!

    Sosyal medyada yayılan görüntülerde isimli sözde bir babanın 15 yaşındaki kızını edip pazarladığı ortaya çıktı. Skandal olayın ardından , harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Sözde babaya karşı bakanlık harekete geçti!

    Sosyal medyada yayılan görüntülerde Hasan Tunçlar isimli sözde bir babanın 15 yaşındaki kızını taciz edip pazarladığı ortaya çıktı.

    Yayılan görüntülerde Hasan Tunçlar isimli şahsın kızını elle taciz ettiği görüldü. Tunçlar'ın Tik Tok isimli paylaşım platformunda takipçileri ile paylaştığı videoda kızı hakkında kullandığı skandal ifadelerle kızını istismar ettiği ve pazarladığı da ortaya çıktı.

    BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
    Skandal olayın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

    Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir.
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    Haberler Güncel Sosyal medyada kızını istismar eden Hasan Tunçlar isimli sözde babaya karşı Bakanlık harekete geçti!