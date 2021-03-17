Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA Güvenlik'in finans sorumlusu Yasin Varol'un 1 milyon TL'ye zimmetine geçirdiği suçlamasıyla tutuklandığı milyonluk vurgunla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. SABAH, yaşanan milyonluk vurgunu gerçekleştiren Varol hakkında çarpıcı detaylara ulaştı.
LÜKS YAŞAMA DÜŞKÜN
1 milyon TL'yi hesabına aktaran ve zimmetine geçirdiği paraları bahis sitelerinde harcayan Varol'un sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar, lüks tutkusunu ortaya çıkardı. Varol, 13 Temmuz 2020 tarihli paylaşımında, "Hanemize hayırlı olsun inşallah" diyerek piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan Mercedes marka otomobil aldığını duyurdu. Varol'un paylaşımı, lüks yaşama olan düşkünlüğünü gözler önüne serdi. Varol'un ANFA Güvenlik'te yaşanan büyük soyguna dair sosyal medya hesabından şifreli mesajlar verdiği de tespit edildi.
"BANA BİR BANKA VERİN SİZE DÜNYAYI SOYAYIM"
Varol'un, 5 Haziran 2020 tarihli paylaşımında ise, "Bana bir silah verin, size bankayı soyayım. Bana bir banka verin, size dünyayı soyayım" yazdığı belirlendi.