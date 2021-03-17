



VURGUNU NASIL GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ ANLATTI

İfadesinde vurgunu nasıl gerçekleştirdiğini anlatan Varol, "ANFA Güvenlik'te yaklaşık 6 senedir çalışıyorum. Önceden güvenlik olarak çalışıyordum. Son üç yıldır da muhasebeciyim. Personel maaş işlemlerini, bordroları banka formatına getirip elektronik ortamda bankaya mail olarak gönderiyorum. Ben içinden çıkılmayacak derecede kredi, elden borç olarak birçok kişiye borçlandım. Bu yüzden çalıştığım işyerinde işyeri çalışanı olmayan Sıddık Varol, Muhsin Çakır ve Samet Özçelik isimli şahısların banka hesaplarına toplam 967 bin 783 lira 22 kuruş transfer yaptırdım. Bu işlemi normal bordro oluşturup, bu üç şahsı şirketimizde çalışır olarak gösterip hesaplarına aktardım. Bu işlemi evrak üzerinden silme ve ekleme yaparak oluşturdum. Daha sonra da bu şahısları tek tek arayıp 'Size gelen paraları hesabıma aktarın' dedim" dedi.