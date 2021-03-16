Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası gözler oraya dönmüştü! 3 kriter belli oldu

SAVURGANLIK KARNESİ

Hürriyet'in haberine göre Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 2020 yılında 'Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri' arasında yer alan 'savurganlıktan kaçınma' ilkesinin 25 kez ihlal edildiğini belirledi. Kurul, söz konusu kararlarında kamu binalarının, taşıtlarının, mallarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınılmadığına hükmetti. Kurul, kamu görevlilerinin binalar, taşıtlar, kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanılmasını yasaklayan ilkenin de yine aynı dönemde 21 kez ihlal edildiğine karar verdi.