Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin araçlarında arama gerçekleştirdi.
Aramada, 70 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 31 kök kenevir, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.