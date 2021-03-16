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    • 16.03.2021 23:59
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    'ta operasyonu: 11 gözaltı

    Son dakika haberleri... 'ın Pazarcık ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

    AA
    Zehir tacirlerine operasyon!

    'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin araçlarında arama gerçekleştirdi.

    Aramada, 70 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 31 kök kenevir, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 11 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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    Haberler Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı