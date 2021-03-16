Dünyaca ünlü futbolcu hırsız şoku yaşadı! Paris Saint Germain (PSG), önceki gün Nantes ile karşılaştı. Maçın 62. dakikasında Arjantinli futbolcu Angel Di Maria apar topar saha dışına alındı. Çünkü Paris'teki evine hırsız girmiş, ailesi de rehin alınmıştı! Haberi, PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'dan alan futbolcu gözyaşlarını tutamadı.

Evin bodrum katından giren hırsızlar, kısa sürece asansörle ikinci kata çıktı. İçinde mücevher ve saat bulunan bir kasa ile evden ayrıldı. Hasarın 500 bin euro'dan fazla olduğu açıklandı.

Aynı dakikalarda PSG'nin diğer futbolcusu Marquinhos'un da evine hırsız girdiği 2 bin Euro parayı çaldığı ortaya çıktı.