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    'nın evine maç sırasında hırsız girdi: Zararın 500 bin euro olduğu belirlendi

    Dünyaca ünlü futbolcu hırsız şoku yaşadı! (), önceki gün ile karşılaştı. Maçın 62. dakikasında li futbolcu apar topar saha dışına alındı. Çünkü 'teki evine hırsız girmiş, ailesi de rehin alınmıştı! Haberi, PSG Teknik Direktörü 'dan alan futbolcu gözyaşlarını tutamadı.

    Fena çalım!

    Dünyaca ünlü futbolcu hırsız şoku yaşadı! (), önceki gün ile karşılaştı. Maçın 62. dakikasında li futbolcu Angel Di Maria apar topar saha dışına alındı. Çünkü 'teki evine hırsız girmiş, ailesi de rehin alınmıştı! Haberi, PSG Teknik Direktörü 'dan alan futbolcu gözyaşlarını tutamadı.

    Evin bodrum katından giren hırsızlar, kısa sürece asansörle ikinci kata çıktı. İçinde mücevher ve saat bulunan bir kasa ile evden ayrıldı. Hasarın 500 bin euro'dan fazla olduğu açıklandı.

    Aynı dakikalarda PSG'nin diğer futbolcusu 'un da evine hırsız girdiği 2 bin Euro parayı çaldığı ortaya çıktı.

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    Haberler Güncel Angel Di Maria'nın evine maç sırasında hırsız girdi: Zararın 500 bin euro olduğu belirlendi