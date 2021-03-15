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    • 15.03.2021 17:13
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    Üniversite öğrencileri dikkat! 2.500 - 7.500 TL arasında ödeme hesaplara yatırılacak! Başvurular üzerinden!

    Milyonlarca üniversite öğrencisi devlet tarafından destek alma şansı yakalıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hesaplara en az 2.500 TL ödeme yatırılacağını duyurdu. 2.500 - 7.500 TL arasındaki ödemelerden faydalanmak isteyen öğrenciler için başvuru dönemi başladı. 14 Nisan'a kadar devam edecek başvurular hakkında bilgi veren Bakan Selçuk; “Gençlerimizin özellikle istihdam konusundaki fikirlerini önemsiyoruz.” dedi.

    takvim.com.tr
    Üniversite öğrencileri dikkat! 2.500 - 7.500 TL arasında ödeme hesaplara yatırılacak! Başvurular İŞKUR üzerinden!

    Üniversite öğrencileri devlet tarafından sağlanan desteklerden faydalanmaya devam ediyor. Yeni açıklanan destekle 2.500 - 7.500 TL arasında ödeme hesaplara yatırılıyor. Bakan Selçuk, öğrencilerin programa başvurusu için herhangi bir bölüm sınırlaması olmadığını ve öğrencilerin başvurularını akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden bugün itibarıyla, 14 Nisan 2021'ye kadar gerçekleştirebileceğini belirtti. Peki başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

    BAŞVURU DÖNEMİ BAŞLADI!

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni başlatılan Akademik Çalışma Programı kapsamında; lisans, yüksek lisans, doktora programı öğrencileri tarafından hazırlanacak akademik çalışmaları destekleyeceklerini söyledi.

    Amaçlarının çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaları teşvik etmek olduğunu ifade eden Selçuk, "Gençlerimizin özellikle istihdam konusundaki fikirlerini önemsiyoruz." dedi.

        Bakan Selçuk, öğrencilerin programa başvurusu için herhangi bir bölüm sınırlaması olmadığını ve öğrencilerin başvurularını akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden bugün itibarıyla, 14 Nisan 2021'ye kadar gerçekleştirebileceğini belirtti.

        Bakan Selçuk, "akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL, doktora öğrencilerine ise 7.500 TL destek sağlayacağız. Çalışmalarını sunmak isteyen öğrencilerimiz akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden programa ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi alabilirler" dedi.

        LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak,

        3,30 veya 83,66 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak,

        Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 70 puan almış olmak,

            Program başvuru döneminde, üniversite hazırlık sınıfı yarıyıl dönemleri hariç, 4. yarıyılı tamamlamış olmak,

            Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 5.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak,

            Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapan personel olmamak şartları aranmaktadır.

            Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir.

            Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir.

            Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır.
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            Haberler Güncel Üniversite öğrencileri dikkat! 2.500 - 7.500 TL arasında ödeme hesaplara yatırılacak! Başvurular İŞKUR üzerinden!