Üniversite öğrencileri dikkat! 2.500 - 7.500 TL arasında ödeme hesaplara yatırılacak! Başvurular İŞKUR üzerinden!

Üniversite öğrencileri devlet tarafından sağlanan desteklerden faydalanmaya devam ediyor. Yeni açıklanan destekle 2.500 - 7.500 TL arasında ödeme hesaplara yatırılıyor. Bakan Selçuk, öğrencilerin programa başvurusu için herhangi bir bölüm sınırlaması olmadığını ve öğrencilerin başvurularını akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden bugün itibarıyla, 14 Nisan 2021'ye kadar gerçekleştirebileceğini belirtti. Peki başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...