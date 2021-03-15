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    • 15.03.2021 17:27
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    Gündemde şimdiden en çok araştırılan bilgiler arasında i yer alıyor. Türk millet için önemi büyük olan özel günlerden biri 18 Mart için az bir zaman kaldı. Özellikle sosyal media hesaplarından paylaşım yapmak isteyenler için araştırmalarını yapıyor ve en beğendiklerini sevdiklerine göndermek istiyor. En güzel ve anlamlı, uzun ve kısa, resimli ve resimsiz ni haberimizde derledik. Ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi tarihçesi ile ilgili merak edilen bilgileri de haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler

    Türk tarihinde önemli yeri bulunan 18 Mart Çanakkale Zaferi unutulmaz ve her yıl kutlanır. Türk askerinin 'Çanakkale Geçilmez' sözlerinin hafızalara kazındığı, dönüm noktası denilebilecek bu olayın tarihine dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İster sevdiklerinize göndermek isterseniz de sosyal medyanızda paylaşmanız için güzel, anlamlı, uzun, kısa, resimli, resimsiz 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri derledik. İşte en güncel 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri…

    EN GÜZEL VE ANLAMLI 18 MART ÇANAKKALE ŞİİRLERİ

    18 Mart Çanakkale

    Bulutlar sarmıştı her yanı,

    Kapkara bir geceydi,

    Yağmur,bardaktan boşalırcasına,

    Sağnak gibi yağıyordu,

    Yedi düvelin gemilerinden yükselen,

    Top,tüfek sesleri,

    Her yanı inletiyordu,

    Mustafa Kemalin askerleri,

    Aslanlar gibi dövüşüyordu,

    Ve Çanakkale kahramanca,

    Düşmana selam veriyordu,

    Kükrüyordu tepeden,

    Mustafa Kemal,

    Vatanıma ayak basacaksa düşman,

    Yaşamanın ne gereği var,

    En son nefer ölünceye kadar,

    Dövüşeceksiniz aslanlar,

    Görecek bütün dünya,

    Ne aslanlar doğururmuş,

    Emineler,Hatçeler,Ayşeler,Fatmalar.

    Ali Osman Yılmaz

    ÇANAKKALE

    Gün geçmiş,yıl geçmiş ne yazar.

    Her karış torağında bin,şehit bir mezar.

    Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.

    Türk milleti aynı destanı yine yazar.

    Sen rahat uyu ey şanlı şehit.

    Gölgesinde gölgelen al bayrağın.

    Hangi kem göz sana edebilir nazar.

    Türk milleti aynı destanı yine yazar.

    Yedi cihana yeter yazdığın destan.

    Gök kubbe ay,yıldız sana verir selam.

    Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.

    Türk milleti aynı destanı yine yazar.

    Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.

    Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.

    Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.

    Türk milleti aynı destanı yine yazar.

    Şefik Aydemir

        ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

        Çanakkale dediğin manasızdır sanma sen
        Ordaki şehitlerdir tarihlere şan veren
        Vatan toprağı için can ile serden geçen
        Korkuyor bu kafirler tüyleri diken diken

        Su üstü mayın dolu nusret toplar mayını
        Bir yandan Elizabeth düşünüyor canını
        Komayacağız yerde şehitlerin kanını
        Korku bilmez bu millet artıracak şanını

        Mehmedoğlu Seyyid'in mermiyi kaldırışı
        Dünya durdu, dönmüyor seyreyliyor yarışı
        Anlayacak kafirler bucağı ve karışı
        Türküm başkaldırdı ki zaferdir haykırışı

        Gaza, cihad nasib et Türk milletine ya Rab!
        Anzak, Hindu, İngiliz... Hepsi harab ve bitab
        Her renk, her dil, her kıta bilsin ki bu kutlu ab
        Çanakkale suyu bu ne Rum dinler ne Arab

        Anafarta, Dardanos, Boğalı, Seddülbahir
        Türktedir bu topraklar dünyada evvel ahir
        Kayboldu İngilizler bilinmiyor nerdedir
        'Çanakkale Geçilmez' bu da açık gerçektir

        Samet Mehmet Bora

        ZAFER MARŞI

        Tarihi çevir, nal sesi kısrak sesi bunlar
        Delmiş Roma'nın kalbini mızrak gibi Hun'lar

        Göktürkler, Uygurlar, Oğuzlar, Peçenekler
        Türk'ün tarihine binbir zafer ekler

        Dünya atımın nalları altında ezildi
        Kaç haçlı sefer göğsüme çarpınca kesildi

        Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden
        Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden.

        ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ

        Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin
        Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
        Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,
        O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.

        Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.
        Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak
        Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
        Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.

        Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
        Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.
        Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
        Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.

        M.Akif ERSOY
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