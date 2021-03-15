FETÖ itirafçısı her şeyi deşifre etti! İşte örgütün haberleşme yöntemi!

Maaşlarının yüzde 10'unu himmet adı altında örgüte veren kaymakam ve vali yardımcılarının, yılda iki kez İstanbul ve Ankara'da Asya Termal Oteli'nde sahte isimlerle kayıt yaptırarak örgütsel toplantılar gerçekleştirdikleri de edinilen bilgiler arasında yer aldı.



ŞEMASI ÇIKARILDI

Soruşturma birimleri, FETÖ'nün mülkiye yapılanmasının Diyarbakır (Üst Bölge) şemasını çıkardı. Güneydoğu Anadolu sorumlusunun 'Tuncay' kod Cemil Yıldırım, Yıldırım'dan sonra ise 'Melih' kod Bora Şerbetçi'nin olduğu tespit edildi. Diyarbakır'dan sorumlu 'Orhan' kod Numan Dönmez, MardinŞırnak'tan sorumlu 'Halil' kod Ali Yağmur, Batman- Siirt'ten sorumlu 'Sami' kod Ali Ataman, Malatya- Elazığ ve Tunceli'den sorumlu ise 'Faruk' kod Ömer Faruk Kısakürek isimli mahrem imamların olduğu belirlendi.