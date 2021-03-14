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    • 15.03.2021 07:14
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    15 Mart Pazartesi (bugün) Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı saat kaçta yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?

    ? Pazartesi (bugün) kabine toplantısı var mı? Bu hafta kabine toplantısı olup olmayacağı vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. İllerin risk haritasına göre yeni normalleşmenin adımları 1 Mart tarihinden itibaren atılmıştı. Ancak günlük vaka tablosunda sayıların artması sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak edilen konular arasında yer aldı. Bununla ilgili gelişmelerin yeni kabine toplantısında alınması bekleniyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    15 Mart bugün Kabine toplantısı var mı?

    Yasaklar geri gelecek mi? 1 Mart 2021 Pazartesi normalleşme sürecinin başlamasının ardından bir yandan hangi alanlarda kısıtlamaların hafifleyeceği merak konusu olmuş diğer yandan da gözler vaka sayılarına çevrilmişti. Normalleşme adımları sonrasında vaka sayılarında yaşanan artış illerin renk kodlarını yeniden gündeme getirdi.

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, 15 MART PAZARTESİ (BUGÜN) TOPLANTI VAR MI?

    Vaka sayılarındaki artışın hemen sonrasında gözler yapılacak olan ilk Kabine toplantısına çevrildi. Toplantının tarihi ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de 2 haftalık periyotlarla gerçekleştirilmesi nedeniyle 15 Mart 2021 Pazartesi ya da 16 Mart 2021 Salı günü Kabine toplantısının yapılması bekleniyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı toplantıda illerdeki güncel tablo ve virüsle mücadelede son durum aktarılacak. Öte yandan toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.

    YENİ UYGULAMALAR GÜNDEMDE

    Koronavirüsle mücadelede 'kademeli normalleşme'nin ardından uzmanların 'dalgalı normalleşme' dedikleri uygulamalar gündemde. Bu kapsamda önlemler gelişmelere göre değişebilecek. Kent sorumluları kendi bölgelerini korumak adına lokal kararlar alabilecek.

    Hafta sonu 14 günlük harita çıkınca buna göre yeniden değerlendirme yapılacak.

    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Bu aşamadan sonra valiler, ilin risk haritası sarı bile olsa, şehirde yoğunluk ve risk yarattığı saptanan bölgeler için kırmızı kuralları uygulayabilecek. İşlek bir cadde, mahalle veya parka yönelik yeni kısıtlamalar getirilebilecek. Yeni yasaklar, HES kodu şartı veya daha sıkı denetimler olabilecek.

        ŞEHİRLERARASI GEÇİŞE YASAK

        İller arasındaki geçişler de bu süreçten etkilenecek. En yüksek risk anlamına gelen kırmızı bir ilden düşük riskli sarı illere geçişleri önlemek için sınır geçişlerinde bekletme, HES kodu kontrolleri, ileri aşamada şehirlerarası geçişin yasaklanması gibi kurallara geçilebilecek.

        Önümüzdeki dönemde kontrollerin sıklaşması nedeniyle Karadeniz Bölgesi'nin biraz rahatlayacağı, havaların ısınmasına bağlı olarak 'mavi' renkteki Doğu ve Güneydoğu'da ise riskin artacağı belirtiliyor. Bu nedenle il yönetimlerine büyük görev düştüğü, gelişmelere göre halkın sürekli uyarılarak, yeni kurallarla sürecin yönetilmesi gerektiği vurgulanıyor.

        BAŞKAN ERDOĞAN: KAFELER, RESTORANLAR, KUAFÖRLERLE İLGİLİ ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ

        Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta cuma günü Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nden çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Başkan Erdoğan, "Mutasyondan dolayı vaka sayılarında bir artış söz konusu. Bir normalleşme sürecine de gidildi. Özellikle İstanbul'da tekrar kapanma söz konusu olur mu? Bir de aşı temini konusunda tüm dünya ülkelerinde bir sıkıntı olduğu yönünde bilgiler var. Türkiye için durum nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Bütün bu konuları bizler daha çok Bilim Kuruluyla Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var.

        Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca yani şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz."

        Başkan Erdoğan, aşı konusunda şu anda Çin ile bir anlaşma olduğunu dile getirerek, "Oradan aldığımız ve alacağımız aşılar devam ediyor ama bu arada Almanya ile olan anlaşmamız da devam ediyor. Fakat yine Rusya ile şu anda anlaşmamız var. Rusya ile olan anlaşma da şu anda görüşmelerimiz Sağlık Bakanlıklarımızın arasında devam ediyor. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Eğer o konuda da mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz." diye konuştu.

        65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA (DIŞARI) ÇIKMA İZNİ SAATLERİ

        İçişleri'nin genelgesinde, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 65 yaş üstü, 20 yaş altı yasak saatleri hakkında bilgi paylaşılarak kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam ettiği iller liste hâlinde açıklandı. Bu son dakika gelişmesi ile beraber hafta sonu - hafta içi 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri merak konusu oldu.

        HAFTA İÇİ - HAFTA SONU 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ KAÇ OLDU?

        İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.

        Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:

        "Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

        Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
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        Haberler Güncel 15 Mart Pazartesi (bugün) Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı saat kaçta yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?