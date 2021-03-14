15 Mart Pazartesi (bugün) Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı saat kaçta yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?

Yasaklar geri gelecek mi? 1 Mart 2021 Pazartesi normalleşme sürecinin başlamasının ardından bir yandan hangi alanlarda kısıtlamaların hafifleyeceği merak konusu olmuş diğer yandan da gözler vaka sayılarına çevrilmişti. Normalleşme adımları sonrasında vaka sayılarında yaşanan artış illerin renk kodlarını yeniden gündeme getirdi.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, 15 MART PAZARTESİ (BUGÜN) TOPLANTI VAR MI?
Vaka sayılarındaki artışın hemen sonrasında gözler yapılacak olan ilk Kabine toplantısına çevrildi. Toplantının tarihi ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de 2 haftalık periyotlarla gerçekleştirilmesi nedeniyle 15 Mart 2021 Pazartesi ya da 16 Mart 2021 Salı günü Kabine toplantısının yapılması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapacağı toplantıda illerdeki güncel tablo ve virüsle mücadelede son durum aktarılacak. Öte yandan toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.
YENİ UYGULAMALAR GÜNDEMDE
Koronavirüsle mücadelede 'kademeli normalleşme'nin ardından uzmanların 'dalgalı normalleşme' dedikleri uygulamalar gündemde. Bu kapsamda önlemler gelişmelere göre değişebilecek. Kent sorumluları kendi bölgelerini korumak adına lokal kararlar alabilecek.
Hafta sonu 14 günlük harita çıkınca buna göre yeniden değerlendirme yapılacak.
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Bu aşamadan sonra valiler, ilin risk haritası sarı bile olsa, şehirde yoğunluk ve risk yarattığı saptanan bölgeler için kırmızı kuralları uygulayabilecek. İşlek bir cadde, mahalle veya parka yönelik yeni kısıtlamalar getirilebilecek. Yeni yasaklar, HES kodu şartı veya daha sıkı denetimler olabilecek.