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    • 15.03.2021 16:29
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    ! yaya trafiğine kapatıldı

    haberine göre İstanbul'un en işlek ve kalabalık yerlerinden olan 'nde yoğunluğun artması nedeniyle, cadde bir süreliğine yaya trafiğine kapatıldı.

    İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı

    Beyoğlu Belediyesi yetkililerden alınan bilgiye göre, 'nin, Taksim Meydanı ve Tünel Meydanı'ndaki giriş yerlerinde kontrol noktaları oluşturuldu.

    3 DAKİKA AÇILIP 3 DAKİKA KAPANIYOR
    Yaşanan yoğunluğa göre drone ile yapılan kontroller neticesinde cadde, 3 dakika kapatılıp ardından 3 dakika sonra tekrar ulaşıma açılıyor.

    7 BİN KİŞİ SINIRLAMASI GETİRİLMİŞTİ
    Daha önceden de İstiklal Caddesi'nde salgınla mücadele tedbirleri kapsamında geçen yıl aralık ayında, Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla caddede 7 bin kişinin gezmesine ilişkin sınır getirilmişti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı