Din görevlisi olmanın mesleki açıdan, tutum ve davranışlar açısından diğer görevlerden farklı yönleri bulunduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, "Din Görevlisi hocalarımız şahsiyet, karakter ve ahlaken toplumun en iyi ve örnek insanı olmalıdır. Onlar önderdirler ve örnektirler. Bu nedenle örneklik ve önderliğimize dikkat etmeliyiz. Müslüman her anında ihlaslı olmak zorundadır. Bir de ifa edeceğimiz görevin önemini düşündüğümüzde, Efendimizin; 'Şüphesiz ki Allah sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz, fakat kalplerinize bakar' hadis-i şerifini düşünerek yaptığımız işi ancak onun rızası için yapmalıyız. Yüce dinimiz İslam'ın gayesi, insanları güzel ahlak sahibi yapmaktır. Sevgili Peygamberimizin 'Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini' söylemesi güzel ahlakın ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir. Bizim görevlerimizin başında önce kendimizin güzel ahlakla donanması, hareket etmesi sonra gençlerimizi, çocuklarımızı güzel ahlak sahibi yapabilmek için gece gündüz çalışmak gelmektedir" diye konuştu.





"BATI'DA İSLAMOFOBİK OLAYLAR ARTMAKTA"