15 Mart korona tablosundaki son durumu merak eden vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya odaklandı. Dünkü tabloya göre, son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 852 oldu. Son 24 saatte 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte son gelişmeler...
KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
14 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 852 oldu.
Son 24 saatte 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.
Test sayısı 35 milyon 126 bin 3'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, vefat sayısı 29 bin 489, ağır hasta sayısı 1392 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
14 MART TIP BAYRAMI TÖRENİ SALGIN NEDENİYLE ÇEVRİM İÇİ YAPILDI
14 Mart Tıp Bayramı Töreni, "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilen bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene gönderdiği video mesajında, 14 Mart Tıp Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Sağlık çalışanlarımıza emekleri, gayretleri, fedakarlıkları için ülkem ve milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında vefat edenler başta olmak üzere, dar-ı bekaya uğurladığımız tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.