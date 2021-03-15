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    Sahtekarlar, bu kez ressamları hedef seçti: ve Gürcülere sahtesini yaptırıp parayı cebe indirdiler

    Dolandırıcılar, sanata da el uzattı. Eşi benzeri bulunmayan tabloların sahtelerini, orijinalmiş gibi yüzbinlerce liraya satışa çıkardı. Türkiye’nin ilk galericilerinden az sahteciliğin genellikle yurt dışında yaygın olduğunu açıkladı. “Türk ressamlar sahtekarlık yapamaz, çünkü temel resim bilgisi yeterli değil. Özellikle , ya da ’dan temel resim eğitimi almış kişilere yaptırılıyor sahtecilik. Tablo 10 bin liraya mal olurken, satış fiyatı 100 bin liraya ulaşıyor” ifadesini kullandı.

    Gerçeğinden eser yok

    Dolandırıcılar, sanata da el uzattı. Eşi benzeri bulunmayan tabloların sahtelerini, orijinalmiş gibi yüzbinlerce liraya satışa çıkardı.

    Türkiye'nin ilk galericilerinden az sahteciliğin genellikle yurt dışında yaygın olduğunu açıkladı.

    "Türk ressamlar sahtekarlık yapamaz, çünkü temel resim bilgisi yeterli değil. Özellikle , ya da 'dan temel resim eğitimi almış kişilere yaptırılıyor sahtecilik. Tablo 10 bin liraya mal olurken, satış fiyatı 100 bin liraya ulaşıyor" ifadesini kullandı.

    Ressam ise sahtecilikten yaka silktiğini vurguladı.

    "Geçenlerde 'ta bir galeride resmimin satıldığını öğrendim. Sonra resmin fotoğrafına ulaştım ve benim olmadığını gördüm" diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı. Öte yandan ülkemizde en çok ressam 'nın sahte eserlerinin olduğu ortaya çıktı. Yerli diye adlandırılan Mualla'nın 15 bin eseri vardı.

    , , , , ve da eserleri en çok taklit edilen sanatçılardan...

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