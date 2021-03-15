Dolandırıcılar, sanata da el uzattı. Eşi benzeri bulunmayan tabloların sahtelerini, orijinalmiş gibi yüzbinlerce liraya satışa çıkardı.

Türkiye'nin ilk galericilerinden Yahşi Baraz sahteciliğin genellikle yurt dışında yaygın olduğunu açıkladı.

"Türk ressamlar sahtekarlık yapamaz, çünkü temel resim bilgisi yeterli değil. Özellikle Gürcistan, Rusya ya da Polonya'dan temel resim eğitimi almış kişilere yaptırılıyor sahtecilik. Tablo 10 bin liraya mal olurken, satış fiyatı 100 bin liraya ulaşıyor" ifadesini kullandı.

Ressam Faruk Cimok ise sahtecilikten yaka silktiğini vurguladı.

"Geçenlerde Ayvalık'ta bir galeride resmimin satıldığını öğrendim. Sonra resmin fotoğrafına ulaştım ve benim olmadığını gördüm" diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı. Öte yandan ülkemizde en çok ressam Fikret Mualla'nın sahte eserlerinin olduğu ortaya çıktı. Yerli Van Gogh diye adlandırılan Mualla'nın 15 bin eseri vardı.

Turan Erol, Cevat Dereli, Melek Celal Sofu, İbrahim Sofi, Hoca Ali Rıza ve Nazmi Ziya da eserleri en çok taklit edilen sanatçılardan...