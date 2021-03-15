İstanbul'da yağışların etkili olduğu dönemlerde İSKİ yönetimindeki Terfi Merkezi'nden atık suyun arıtılmadan aktarılması, Ömerli Barajı'na giden derelerde çevre kirliliği ile birlikte ağır kokuların oluşmasına neden oldu. Vatandaşların tepkisine neden olan o anlar ise havadan görüntülendi.
İBB iştiraklerinden İSKİ, geçtiğimiz aylarda Paşaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki suları arıtmadan Riva Deresi'ne aktardığı gerekçesiyle ceza yemişti. İstanbul'da özellikle yağışlı dönemlerde aynı problem bu kez de Ömerli Barajı'na giden derelerde meydana geldi.
İddiaya göre, İSKİ yönetimi tarafından Terfi Merkezi'nden pompalar ile Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Tesisine aktarılması gereken atık suların, yağmurun yoğun olduğu zamanlarda terfi merkezinin kapakları açılarak terfi işlemleri yapılmadan Ömerli Barajı'na su taşıyan derelere atılan atıksular, ağır koku ve çevre kirliliğine neden oldu.