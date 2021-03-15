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    • 15.03.2021 12:27
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    kapanacak mı? İstanbul Ankara İzmir kafeler yeniden kapanıyor mu?

    kapanacak mı? Koronavirüs vakalarının artmasının ardından normalleşme kapsamında yeni önlemler alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Kafelerin yeniden kapanıp kapanmayacağı vatandaşlar tarafından araştırlan konuların başında geliyor. Özellikle İstanbul Ankara İzmir'de ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kafeler restoranlar kapanacak mı? İstanbul Ankara İzmir kafeler yeniden kapanıyor mu?

    Kafeler restoranlar kapanacak mı? İstanbul Ankara İzmir'de kafelerin kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. 1 Mart'ta alınan kararlarla bazı kısıtlamalar kaldırılmış ve birçok ilde normalleşmeye geçilmişti. Peki, kafeler restoranlar kapanacak mı? Merakla beklenen kararın kabine toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor. İşte esnafların merak ettiği konunun detayları...

    KAFELER RESTORANLAR KAPANACAK MI?

    Koronavirüsün Türkiye'deki bir yıllık seyrinin ele alınacağı toplantıda, en kritik başlık, Erdoğan'ın "Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri karar almada zorluyor. Bütün şartları zorlayacağız, mümkün olduğu kadarıyla aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız" sözleriyle gündeme gelen kısıtlamalar olacak. Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

    Kabine toplantısında "şimdilik" yeniden kapanmaya dönük bir karar çıkmayacağı belirtilirken, alınan tedbirlere rağmen vaka ve ölüm sayılarında öngörülemez artış olması durumunda kısıtlamaların bir sonraki toplantıda yeniden ele alınabileceği belirtiliyor.

    Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, en son tedbirin kapanma olması gerektiği görüşünde:

    "Tedbirli süreç devam ediyor. Kontrollü normalleşme sürecini iyi götürüyoruz. Esnaf da vatandaş da bilinçlendi. Gerekli uyarıları yapıyoruz. Esnafımız çok duyarlı, tedbirlere uyuyoruz. Esnafımız 'Bir daha kapanırsak perişan oluruz' diyor."

        YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?

        Vaka sayısının 15 bini geçmesiyle risk durumu gözden geçirilecek. Kısıtlamaların durumu il bazında alınacak. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması da bekleniyor.

        HARİTA AÇIKLANACAK

        Kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte mutant virüsünde etkisiyle Türkiye'de vaka sayısı yine artışı geçti. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınacak yeni tedbirlerin karışıklık yaratmaması adına söz konusu verilerin hafta sonu açıklanacağını açıklamıştı. Ancak yeni haritanın gelmemesi merak konusu oldu.

        Çarşamba günü yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından haritada mavi olan iller dışında geri kalan illerde hafta sonu kısıtlamasına geri dönülmesi Kabine'ye verilecek tavsiyeler arasında yer almıştı.

        Kırmızı illerden çıkışın yasaklanması, kafe ve restoranların denetlenmesi ile toplu taşımada yaşanan sorunlar kurulda görüşülmüştü. İllere göre risk durumu haritası, güncelleneceği iki haftalık periyodu tamamladı. Gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek yeni haritada.
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