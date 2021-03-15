Kafeler restoranlar kapanacak mı? İstanbul Ankara İzmir kafeler yeniden kapanıyor mu?

Kafeler restoranlar kapanacak mı? İstanbul Ankara İzmir'de kafelerin kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. 1 Mart'ta alınan kararlarla bazı kısıtlamalar kaldırılmış ve birçok ilde normalleşmeye geçilmişti. Peki, kafeler restoranlar kapanacak mı? Merakla beklenen kararın kabine toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor. İşte esnafların merak ettiği konunun detayları...
KAFELER RESTORANLAR KAPANACAK MI?
Koronavirüsün Türkiye'deki bir yıllık seyrinin ele alınacağı toplantıda, en kritik başlık, Erdoğan'ın "Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri karar almada zorluyor. Bütün şartları zorlayacağız, mümkün olduğu kadarıyla aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız" sözleriyle gündeme gelen kısıtlamalar olacak. Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.
Kabine toplantısında "şimdilik" yeniden kapanmaya dönük bir karar çıkmayacağı belirtilirken, alınan tedbirlere rağmen vaka ve ölüm sayılarında öngörülemez artış olması durumunda kısıtlamaların bir sonraki toplantıda yeniden ele alınabileceği belirtiliyor.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, en son tedbirin kapanma olması gerektiği görüşünde:
"Tedbirli süreç devam ediyor. Kontrollü normalleşme sürecini iyi götürüyoruz. Esnaf da vatandaş da bilinçlendi. Gerekli uyarıları yapıyoruz. Esnafımız çok duyarlı, tedbirlere uyuyoruz. Esnafımız 'Bir daha kapanırsak perişan oluruz' diyor."