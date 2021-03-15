Kafeler restoranlar kapanacak mı? İstanbul Ankara İzmir kafeler yeniden kapanıyor mu?

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, en son tedbirin kapanma olması gerektiği görüşünde:

"Tedbirli süreç devam ediyor. Kontrollü normalleşme sürecini iyi götürüyoruz. Esnaf da vatandaş da bilinçlendi. Gerekli uyarıları yapıyoruz. Esnafımız çok duyarlı, tedbirlere uyuyoruz. Esnafımız 'Bir daha kapanırsak perişan oluruz' diyor."