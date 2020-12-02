BU ALLAH DİLİ OLABİLİR Mİ?

Video kaydı ortaya çıkan konuşmasında Öztürk, "Kur'an 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış. İnsanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Hem 'kel' hem 'fodul' ve 'piç' ifadesi kullanılıyor" şeklinde konuşarak "Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir" diyor.