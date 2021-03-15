İşte Nedim Şener'in "O pulun anlamı" adlı köşe yazısı:
Papa Françesko'nun Erbil'i ziyareti sırasında Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bastırdığı hatıra pulu, günlerdir tartışılıyor. Barzani yönetimi tarafından Papa'nın profili arkasında; Irak, İran, Suriye ve Türkiye'nin topraklarını da içine alan sözde Kürdistan haritası yer alıyordu.
Türkiye'nin tepkisi üzerine Barzani yönetimi, hatıra pulunun taslak olduğunu söylese de vermek istediği mesaj dünyaya ulaştı.
PARTİ DUYMAZDAN GELİYOR
Türkiye'de de konu etraflıca tartışıldı. Ben en çok terörist PKK'nın sözcüsü HDP'nin ne diyeceğini merak ediyordum. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Onu Barzani vermiş, Barzani'ye sorun bence. Bize sormayın. Sonuçta tarihte bu tip haritalar var. Zamana zaman yansıyor da. Buna dair, dediğim gibi bu haritayı Papa'ya veren muhatabına sormak lazım. Bu bizim tartıştığımız bir mesele değil açıkçası" dedi.
Ama durum hiç de onun söylediği gibi değil. O pulun ne anlama geldiğini, PKK'ya yakın Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve HDP milletvekili Berdan Öztürk, Barzani yönetiminin yayın organı Rûdaw isimli internet sitesine açıkladı.
BARZANİ'NİN KANALINA KONUŞTU
HDP milletvekili Berdan Öztürk, 12 Mart günü Rûdaw muhabiri Maşallah Dekak'a şunları söyledi: "Erbil'de basılan hatıra pulunun üzerinde yer alan Kürdistan haritası, tüm Kürtlere aittir. Uzun bir süredir üzerinde yaşadığımız coğrafyanın adının Kürdistan olduğunu ifade ediyoruz. Bu çerçevede Papa'nın ziyareti için hazırlanan ve üzerinde Kürdistan haritası olan hatıra pulu, Kürdistan ve Mezopotamya coğrafyasının bir sembolüdür. Fakat gösterilen tepki bir kez daha şunu açıklığa kavuşturdu. Bugün Kuzey Kürdistan, Güney Kürdistan, Batı Kürdistan (Rojava) ve Doğu Kürdistan'da düşmanlıkları Kürt halkına yöneliktir. Kürt halkının değerlerine ve üzerinde yaşadığı coğrafyaya düşmanlık besliyorlar. DTK olarak nerede olursa olsun haritamızın bizim değerimiz olduğunu ve Kürt ve Kürdistan halkının değerlerini her zaman koruduğumuzu ve korumaya da devam edeceğimizi ifade ediyoruz."