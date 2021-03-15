PARTİ DUYMAZDAN GELİYOR

Türkiye'de de konu etraflıca tartışıldı. Ben en çok terörist PKK'nın sözcüsü HDP'nin ne diyeceğini merak ediyordum. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Onu Barzani vermiş, Barzani'ye sorun bence. Bize sormayın. Sonuçta tarihte bu tip haritalar var. Zamana zaman yansıyor da. Buna dair, dediğim gibi bu haritayı Papa'ya veren muhatabına sormak lazım. Bu bizim tartıştığımız bir mesele değil açıkçası" dedi.

Ama durum hiç de onun söylediği gibi değil. O pulun ne anlama geldiğini, PKK'ya yakın Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve HDP milletvekili Berdan Öztürk, Barzani yönetiminin yayın organı Rûdaw isimli internet sitesine açıkladı.