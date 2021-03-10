AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin yaptığı açıklamada paçavra haritaların Türkiye için hükmü olmadığını belirtirken "Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır. " dedi.

Ömer Çelik ayrıca "Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı her türlü bölücü haritanın ve faaliyetin bedeli bugüne kadar ilgililerinden sorulduğu gibi bugünden sonra da sorulacaktır." ifadelerini kullandı.