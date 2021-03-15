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    dahil 11 kişi öldü: 'da törende suikast

    'da ülnasır'in ismi 'dan, Sedat'in ismi se 'dan geliyordu. Halef ve selefin kızları uzun yıllar sonra fena kapıştılar. Nasır'ın kızı , babasını kahvesine zehir koydurmak suretiyle 'ın öldür-düğünü ileri sürdü. Sedat'ın kızı da'yı yalancılık ve delilikle itham etti. Huda, iddiasını mahkemede ispat edemeyince yüklü miktarda bir para cezasına çarptırıldı.

    TAYFUN ER TAKVIM GAZETESI
    Törende suikast

    Mısır'da ülnasır'in ismi 'dan, Sedat'in ismi se 'dan geliyordu. Halef ve selefin kızları uzun yıllar sonra fena kapıştılar. Nasır'ın kızı Huda Nasır, babasını kahvesine zehir koydurmak suretiyle Enver Sedat'ın öldür-düğünü ileri sürdü. Sedat'ın kızı da'yı yalancılık ve delilikle itham etti. Huda, iddiasını mahkemede ispat edemeyince yüklü miktarda bir para cezasına çarptırıldı.

    Çok değil, aradan birkaç yıl geçip devrilince bu kez Rukiye "Babamı, Hüsnü Mübarek öldürttü" dedi.

    , 1973'te 'e karşı çok başarılı olan 'nin başı ve aynı zamanda da çok iyi bir pilot olan Hüsnü Mübarek'i önce mareşal, sonra da yardımcısı pozisyonuyla ülkenin ikinci adamı yapmıştı.

    1981'de 'nun ama en çok da Hava Kuvvetleri'nin başarısını anmak için yapılan bir törende başlarında isimli bir Tank Yüzbaşı'nın olduğu 6 subay, geçit töreni sırasında protokole otomatik silahlarla ateş açtı ve içlerinde Enver Sedat'ın da olduğu 11 kişiyi öldürdü. 'ın İsrail ile 'de ABD öncülüğünde yaptığı barış antlaşmasını ihanet olarak görüyorlardı.

    Enver Sedat protokolde otururken yanında yardımcısı Hüsnü Mübarek vardı, o sadece elinden yaralandı. Suikastı Hüsnü Mübarek'in düzenlediğine dair bir iddia dosyasını , Mübarek sonrası hakkında açılan davaları yürüten mahkemeye verdi. Avukatının açıkladığına göre, suikastı Mübarek'in düzenlediğine dair 39 delil sunulmuştu.

    Mübarek, 'dan sonra Mısır'ın başında en uzun süre kalan kişidir. Ancak yerine geçecek bir yardımcı ataması yapmadı. Belki de tecrübeden, belki de bir şeyler bildiğinden çünkü iddialara göre Mısır'ın başında bulunanları yardımcıları öldürtüyor ve sonra da otomatik olarak onlar başa geçiyordu. Darbeci General Abdülfettah Sisi de benzerini yapacaktı.

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    Haberler Güncel Enver Sedat dahil 11 kişi öldü: Mısır'da törende suikast