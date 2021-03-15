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    medyasından küstah yazı! üzerinden Ankara’yı tehdit etmeye kalktılar

    'da yayın yapan isimli gazete Türk düşmanlığını arttı. üzerinden Ankara’ya tehdide kalkıştı. İşte gazetede yayımlanan skandal yazı...

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    'Hans'ta ettik!
    gazetesi, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. "Milli menfaatlerine göre davranıyor" ifadesiyle suçladı!

    Alman medyası, Türk düşmanlığını abarttı. ABD üzerinden Ankara'ya tehdide kalkıştı. İşte Süddeustche Zeitung'daki skandal yazı:

    Biden güç dengesini ve Erdoğan'ın niyetini biliyor. bölgeye hakim olmak istiyor.



    , ve 'a müdahale ediyor. 'nin müttefiki ile savaşıyor.

    Milli menfaetleri çerçevesinde ve D'ye rağmen oyun kurmaya çalışıyor.

    S-400'lerle ilgili ne ne de (AB) tepki verebildi.

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    Haberler Güncel Alman medyasından küstah yazı! ABD üzerinden Ankara’yı tehdit etmeye kalktılar