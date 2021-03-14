Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.03.2021 23:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2021 23:53
    ABONE OL

    İletişim Başkanı duyurdu: 'nin le başarılı mücadelesi kitaplaştırıldı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , 'nin yeni tip (Kovid-19) salgınına karşı verdiği başarılı mücadelenin kitaplaştırıldığını duyurdu. Altun kitabın kapak görselini de paylaştı.

    Başarılı mücadele kitaplaştırıldı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , 'nin yeni tip salgınına karşı verdiği başarılı mücadelenin kitaplaştırıldığını açıkladı.

    Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz başarılı mücadeleyi kitaplaştırdık. Devletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kurumlarıyla eşgüdüm içinde yürüttüğü başarılı politikayı anlattığımız bu önemli eserimiz yarın yayınlanıyor." ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Altun'un paylaşımında, "Asrın Küresel Salgını - Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" isimli kitabın kapak görseli de yer aldı.

    Kitabın kapağında, üzerinde Türk bayrağı bulunan beyaz tulum içinde, yüzü maskeli ve siperlikli bir sağlık çalışanının fotoğrafı bulunuyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu: Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesi kitaplaştırıldı