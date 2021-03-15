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    • 15.03.2021 19:55
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    Son dakika! , 'daki in halkını öldürmesini şiddetle kınadı

    Gelen ne göre, , 'daki darbe rejiminin yapan kendi halkına yönelik ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı. İşte detaylar...

    AA
    Türkiye, Myanmar'daki darbecileri şiddetle kınadı

    Son dakika haberi... Türkiye, Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı.

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    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik olarak uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınıyoruz." denildi.

    Bakanlık, "Dün (14 Mart) Yangon'da yaşanan olaylarda bugüne kadar görülen en yüksek sayıda insanın yaşamını yitirmiş olmasını derin üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz. Askeri rejime şiddeti derhal durdurması ve demokrasiye dönüş adımlarını gecikmeksizin atması yönünde bir kez daha çağrıda bulunuyoruz." vurgusunda bulundu.
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    Haberler Güncel Son dakika! Türkiye, Myanmar'daki darbecilerin halkını öldürmesini şiddetle kınadı