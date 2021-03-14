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    • 14.03.2021 20:39
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    'den 'e büyükelçilik açan 'ya sert tepki: En güçlü şekilde kınıyoruz

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı "'nın 'te büyükelçilik açmasını, derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

    Türkiye'den Kosova'ya 'Kudüs' kınaması

    Dışişleri Bakanlığı, 'nın 'te büyükelçilik açmasına ilişkin "Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasını, derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

    Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kendi bağımsızlıklarını kazanmak uğruna büyük acılara göğüs geren bir halkın liderlerinin, on yıllardır işgal altında yaşayan ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kalan halkının durumunu göz ardı ettiği belirtildi.

    Açıklamada, bu kararın son derece talihsiz olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

    "Kosovalı liderler bu şekilde hareket ederek, Kudüs'ün statüsü konusunda, ilgili kararları dahil barış sürecindeki yerleşik parametrelere aykırı davranmış, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir. Kosovalı liderlere, sağduyunun sesini dinlemeleri ve bu sorumsuz ve hukuk dışı adımdan vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz."


    Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, bugün Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliğinin açıldığını ve faaliyete başladığını duyurmuştu.

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    Haberler Güncel Türkiye'den Kudüs'e büyükelçilik açan Kosova'ya sert tepki: En güçlü şekilde kınıyoruz