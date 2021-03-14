Doğu Akdeniz'de "Mavi Vatan" parolası ile gücüne güç katan Türkiye, bölgedeki varlığını perçinleyen çalışmalarına devam ediyor.
GÖKÇEADA'DAN YUNANİSTAN'A 'KESKİN' MESAJ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Gökçeada'da bulunan 5'inci Komando Alay Komutanlığı koordinatörlüğünde, 1'inci Ordu Komutanlığında görevli tüm nişancıların katılımıyla "Uzman Nişancı Eğitimi" icra edildi." ifadelerine yer verildi.
YUNANİSTAN ATEŞLE OYNUYOR
Yunanistan, uluslararası hukuka aykırı ve saldırgan bir tutumla Ege Denizi'ndeki Türkiye'ye yakın adaları silahlandırarak milli güvenliğimizi tehdit ediyor.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama;
Gökçeada'da bulunan 5'inci Komando Alay Komutanlığı koordinatörlüğünde, 1'inci Ordu Komutanlığında görevli tüm nişancıların katılımıyla "Uzman Nişancı Eğitimi" icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/byu0puBhDC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2021