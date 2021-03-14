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    • 14.03.2021 20:19
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    Ateşle oynayan 'a 'dan keskin nişancılı mesaj

    () “'da bulunan 5’inci Komando Alay Komutanlığı koordinatörlüğünde, 1’inci Ordu Komutanlığında görevli tüm nişancıların katılımıyla “Uzman Nişancı Eğitimi” icra edildi.” denildi.

    Türkiye'den Yunanistan'a keskin nişancılı mesaj

    Doğu Akdeniz'de "Mavi Vatan" parolası ile gücüne güç katan Türkiye, bölgedeki varlığını perçinleyen çalışmalarına devam ediyor.

    GÖKÇEADA'DAN YUNANİSTAN'A 'KESKİN' MESAJ
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Gökçeada'da bulunan 5'inci Komando Alay Komutanlığı koordinatörlüğünde, 1'inci Ordu Komutanlığında görevli tüm nişancıların katılımıyla "Uzman Nişancı Eğitimi" icra edildi." ifadelerine yer verildi.



    YUNANİSTAN ATEŞLE OYNUYOR
    Yunanistan, uluslararası hukuka aykırı ve saldırgan bir tutumla Ege Denizi'ndeki Türkiye'ye yakın adaları silahlandırarak milli güvenliğimizi tehdit ediyor.

    İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama;
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