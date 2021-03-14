



YUNANİSTAN ATEŞLE OYNUYOR

Yunanistan, uluslararası hukuka aykırı ve saldırgan bir tutumla Ege Denizi'ndeki Türkiye'ye yakın adaları silahlandırarak milli güvenliğimizi tehdit ediyor.



İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama;

Gökçeada'da bulunan 5'inci Komando Alay Komutanlığı koordinatörlüğünde, 1'inci Ordu Komutanlığında görevli tüm nişancıların katılımıyla "Uzman Nişancı Eğitimi" icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/byu0puBhDC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2021





