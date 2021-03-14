Soylu’nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anne acısı yaşadı. Bir süredir kalp yetmezliği tedavisi gören Servet Soylu dün doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 75 yaşında hayatını kaybeden Soylu, yarın yapılacak cenaze töreninin ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DÜNYAYA HAKKI HAYKIRACAĞIZ

CHP, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u susturmak için kanun teklifi hazırladı. Altun da "Yasakçı zihniyet iş başında. Boşa kürek çekiyorlar. Cumhurbaşkanımızın emrinde bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız" dedi.

UÇAK FACİASI: 4 ÖLÜ VAR

Kazakistan'ın Nur-Sultan-Almatı güzergahında ilerleyen uçağın Almatı Havaalanı yakınlarında düştüğü açıklandı. Milli Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı'na ait uçakta ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

SRİ LANKA'DA BURKA YASAĞI

Güney Asya ülkelerinden Sri Lanka'da halka açık olan yerlerde burka giyilmesi yasaklandı. Kamu Güvenliği Bakanı Weerasekaera peçenin ülkenin ulusal güvenliğini etkilediğini açıkladı.

YENİ MUTASYON PANİĞİ

Filipinler'den Japonya'ya dönen bir yolcuda Coronavirüs'ün yeni bir mutasyonu görüldü. Mutasyonun, ilk olarak İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlardan farklı özellikler taşıdığı ancak benzer bir risk oluşturduğu belirtildi.