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    Soylu’nun acı günü (Güncel haberler)

    İçişleri Bakanı , anne acısı yaşadı. Bir süredir kalp yetmezliği tedavisi gören Servet Soylu dün doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 75 yaşında hayatını kaybeden Soylu, yarın yapılacak cenaze töreninin ardından ’nda toprağa verilecek.

    Soylu’nun acı günü

    İçişleri Bakanı , anne acısı yaşadı. Bir süredir kalp yetmezliği tedavisi gören Servet Soylu dün doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 75 yaşında hayatını kaybeden Soylu, yarın yapılacak cenaze töreninin ardından 'nda toprağa verilecek.

    DÜNYAYA HAKKI HAYKIRACAĞIZ
    CHP, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'u susturmak için kanun teklifi hazırladı. Altun da "Yasakçı zihniyet iş başında. Boşa kürek çekiyorlar. Cumhurbaşkanımızın emrinde bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıracağız" dedi.

    UÇAK FACİASI: 4 ÖLÜ VAR
    Kazakistan'ın     Nur-Sultan- güzergahında ilerleyen uçağın yakınlarında düştüğü açıklandı. 'na ait uçakta ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

    'DA BURKA YASAĞI
    Güney     Asya ülkelerinden Sri Lanka'da halka açık olan yerlerde burka giyilmesi yasaklandı. Kamu Güvenliği Bakanı Weerasekaera peçenin ülkenin ulusal güvenliğini etkilediğini açıkladı.

    YENİ MUTASYON PANİĞİ
    Filipinler'den     'ya dönen bir yolcuda Coronavirüs'ün yeni bir mutasyonu görüldü. Mutasyonun, ilk olarak , ve 'da ortaya çıkan mutasyonlardan farklı özellikler taşıdığı ancak benzer bir risk oluşturduğu belirtildi.

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    Haberler Güncel Soylu’nun acı günü (Güncel haberler)