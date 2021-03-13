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    • 14.03.2021 05:58
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    Son dakika: 'da korkunç olay! Banyoda cansız bedenleri bulundu

    Gelen son dakika haberine göre, 'in ilçesinde gece yarısı korkunç bir olay yaşandı. ve çifti hasta olan anneleri 'a ziyarete geldi. Bir süre sonra genç çift birlikte banyoya gitti. Kendilerinden uzun süre haber alamayan annesi kontrol etmeye gidince Atılgan çiftini yerde hareketsiz buldu.

    DHA
    İzmir Bornova'da korkunç olay!

    Gelen son dakika haberine göre, 'in ilçesinde gece yarısı korkunç bir olay yaşandı.

    Olay, saat 02.30 sıralarında Rafet Paşa Mahallesi 5176 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, ve çifti hasta olan anneleri 'a ziyarete geldi.

    Gece saatlerinde çiftin banyoda olduğunu farkeden anne Atılgan, ses gelmeyince banyo kapısını çaldı. Çiftin tepki vermemesi üzerine kapıyı açarak içeri girdiğinde, Atılgan çiftini yerde hareketsiz buldu.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çift, 'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından yaklaşık 1 saat kalp masajı yapılan çift tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

    Çiftin ölümünün şüpheli bulunması üzerine (OYİ) ekipleri tarafından evde çalışma yapıldı. Savcının incelemesinin ardından çiftin cansız bedenleri kesin ölüm nedenin belirlenmesi için morguna kaldırıldı.
    Atılgan çiftinin ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

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    Haberler Güncel Son dakika: İzmir Bornova'da korkunç olay! Banyoda cansız bedenleri bulundu