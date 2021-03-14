2021 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



2021 yılı Şaban ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 14 Mart Pazar günü başlayacak.

Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 13 Şubat 2021 tarihinde başladı ve 13 Mart'ta bitecek. Berat Kandili ise 27 Mart'ta idrak edilecek.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

"Şaban benim ayımdır."

"Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.