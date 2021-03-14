Şaban ayı ne zaman 2021? Şaban ayı ibadetleri neler, fazileti, önemi nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayınladı ve böylelikle Müslüman alemi tarafından sıkça araştırılan Şaban ayı 2021 tarihi de belli oldu. Mübarek Üç ayları bol ibadetle ve tövbeyle geçirmek isteyen vatandaşlar Şaban ayında yapılması gereken ibadetleri öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar…
2021 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021 yılı Şaban ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 14 Mart Pazar günü başlayacak.
Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 13 Şubat 2021 tarihinde başladı ve 13 Mart'ta bitecek. Berat Kandili ise 27 Mart'ta idrak edilecek.
ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.
"Şaban benim ayımdır."
"Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.
Receb ayı geldiği zaman da "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.
Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:
"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"
Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,
"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını vermiştir.