Gündemde Müslüman alemi en güzel, anlamlı, hadisli, resimli, uzun Şaban ayı mesajları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. İslam dininin kıymet verdiği ve Müslüman vatandaşlar için de büyük önem taşıyan bu özel ayda sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için en güzel, anlamlı, hadisli, resimli, uzun Şaban ayı mesajları derledik. İşte 14 Mart'ta başlayan bu özel ay için sorgulama yapanlara 2021 Şaban ayı mesajları…
EN GÜZEL VE ANLAMLI ŞABAN AYI MESAJLARI 2021
Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Ramazan ayı dışında en fazla orucu Receb ve Şaban aylarında tuttuğu hadis-i şeriflerde rivayet olunmuştur. Allah'ım bu aylarda tutacağımız oruçları ve yapacağımız ibadetleri kabul eyle. Şaban ayımız mübarek olsun!
Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Şaban ayımız mübarek olsun!
Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı Şaban ayı dilerim.
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Şaban ayımız mübarek olsun!
Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Şaban ayımız mübarek olsun!
Allah'ım Şaban ayını bizim için mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Amin.
Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman'ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Şaban ayımız mübarek olsun!
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Şaban ayımız mübarek olsun!
Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu günlerde dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle.. Şaban ayımız mübarek olsun!