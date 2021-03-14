EN GÜZEL VE ANLAMLI ŞABAN AYI MESAJLARI 2021

Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Ramazan ayı dışında en fazla orucu Receb ve Şaban aylarında tuttuğu hadis-i şeriflerde rivayet olunmuştur. Allah'ım bu aylarda tutacağımız oruçları ve yapacağımız ibadetleri kabul eyle. Şaban ayımız mübarek olsun!

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Şaban ayımız mübarek olsun!

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı Şaban ayı dilerim.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Şaban ayımız mübarek olsun!