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    • 14.03.2021 15:54
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    Gündemde milyonlarca Müslüman vatandaş 2021 araştırmasını yapıyor. İslam dünyasında önemi büyük olan Üç Aylar içerisinde bulunan, Ramazan’ın habercisi olan Şaban ayı bugün idrak edilmeye başlandı. Sevdiklerine , , , , göndermek isteyenler gündemde araştırmalar yapıyor. Whatssapp, SMS, sosyal medya hesaplarından paylaşmak isteyenler haberimizin içeriğinde Şaban ayı mesajlarına ulaşabilir.

    takvim.com.tr
    Şaban ayı mesajları 2021!

    Gündemde Müslüman alemi en güzel, anlamlı, hadisli, resimli, uzun Şaban ayı mesajları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. İslam dininin kıymet verdiği ve Müslüman vatandaşlar için de büyük önem taşıyan bu özel ayda sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için en güzel, anlamlı, hadisli, resimli, uzun Şaban ayı mesajları derledik. İşte 14 Mart'ta başlayan bu özel ay için sorgulama yapanlara 2021 Şaban ayı mesajları…

    EN GÜZEL VE ANLAMLI ŞABAN AYI MESAJLARI 2021

    Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), Ramazan ayı dışında en fazla orucu Receb ve Şaban aylarında tuttuğu hadis-i şeriflerde rivayet olunmuştur. Allah'ım bu aylarda tutacağımız oruçları ve yapacağımız ibadetleri kabul eyle. Şaban ayımız mübarek olsun!

    Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Şaban ayımız mübarek olsun!

    Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı Şaban ayı dilerim.

    Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Şaban ayımız mübarek olsun!

    Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Şaban ayımız mübarek olsun!

    Allah'ım Şaban ayını bizim için mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Amin.

    Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman'ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Şaban ayımız mübarek olsun!

    Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Şaban ayımız mübarek olsun!

    Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu günlerde dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle.. Şaban ayımız mübarek olsun!

        Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.

        Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun…

        Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek Üç Aylar hayırlara vesile olsun.

        Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.

        Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

        Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun..

        Küçük bir çocuk olsa… Hiç bulaşmamış olsam Dünya'nın kahrına… Ve en masum dualara açsam ellerimi… Nazlansam sana Rabbim bir çocuk kadar masum olamasam da… Rahmetinle ışık tutar mısın karanlıklarıma?

        Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Şaban ayımız mübarek olsun!

        Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Şaban ayımız mübarek olsun!
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        Haberler Güncel Şaban ayı mesajları 2021! En güzel, anlamlı, hadisli, resimli, uzun Şaban ayı mesajları!