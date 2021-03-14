Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu Nükleer Santrali, hızla yükseldi. Santralin üçüncü güç ünitesinin temel atma töreni, Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından Çarşamba günü gerçekleştirildi. Türkiye'nin nükleer enerji alanında attığı bu adım, Yunanistan'ın rahatsız etti.

AB'nin şımarık çocuğu Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Dendias, Akkuyu'yu ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'e şikayet etti! 45 dakikalık görüşmenin 15 dakikası Türkiye ile ilgiliydi. Dendias, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ülkeleri için tehdit olduğunu söyledi. "Akkuyu'ya karşı sessiz kalmamalıyız. Nükleer santral çevre ülkeler için risk. Gereken adımlar atılmalı ve bu santral inşaatı durdurulmalı" dedi.

ÇİFTE STANDART

Yunanistan her fırsatta Türkiye'yi hedef aldı. Şimdi de nükleer santral üzerinden ülkemize saldırdı. Ancak aynı duyarlılığı komşusu Bulgaristan'da uygulamadı. Ülkede 2 aktif 2 de inşaatı devam eden santral vardı. Komşu'nun bu hareketi "Miçotakis yine yanlış yolda" yorumları yaptırdı.