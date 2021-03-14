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    , ’ı rahatsız etti: Dışişleri Bakanı Dendias, Blinken'den yardım istedi

    'nin en büyük yatırımları arasında bulunan , hızla yükseldi. Santralin üçüncü güç ünitesinin temel atma töreni, Başkan Erdoğan ve tarafından Çarşamba günü gerçekleştirildi. Türkiye’nin nükleer enerji alanında attığı bu adım, ’ın rahatsız etti.

    Densizdias!

    'nin en büyük yatırımları arasında bulunan , hızla yükseldi. Santralin üçüncü güç ünitesinin temel atma töreni, Başkan Erdoğan ve tarafından Çarşamba günü gerçekleştirildi. Türkiye'nin nükleer enerji alanında attığı bu adım, 'ın rahatsız etti.

    AB'nin şımarık çocuğu Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Dendias, 'yu 'li mevkidaşı Antony Blinken'e şikayet etti! 45 dakikalık görüşmenin 15 dakikası Türkiye ile ilgiliydi. Dendias, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ülkeleri için tehdit olduğunu söyledi. "Akkuyu'ya karşı sessiz kalmamalıyız. Nükleer santral çevre ülkeler için risk. Gereken adımlar atılmalı ve bu santral inşaatı durdurulmalı" dedi.

    ÇİFTE STANDART
    Yunanistan her fırsatta Türkiye'yi hedef aldı. Şimdi de nükleer santral üzerinden ülkemize saldırdı. Ancak aynı duyarlılığı komşusu 'da uygulamadı. Ülkede 2 aktif 2 de inşaatı devam eden santral vardı. Komşu'nun bu hareketi "Miçotakis yine yanlış yolda" yorumları yaptırdı.

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