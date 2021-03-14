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    • 14.03.2021 10:04
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    3 ildeki operasyonuna 17 tutuklama!

    Son dakika haberi... merkezli 3 ilde, ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

    DHA
    3 ilde dev operasyon! 17 kişi tutuklandı

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ekipleri, Malatya, ve 'te ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde; 452 uyuşturucu hap, 136 gram metamfetamin, 280 gram bonzai, 28 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel 3 ildeki uyuşturucu operasyonuna 17 tutuklama!