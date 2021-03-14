Ramazan Bayramı 2021 ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan başlangıcı hangi tarih? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Müslümanların iki dini bayramından biri olan Ramazan Bayramı yeni yılın üçüncü ayı yaşanırken merakla tarihi araştırılanlar arasında yer aldı. Üç Aylar'ın sonuncusu olan ve oruç ibadetini de içinde bulunduran, Allah'ın rahmet ve bereketinin arttığına inanılan kutsal Ramazan ayı 2021 yılında hangi tarihte idrak edilecek? İşte tüm bilgiler…
RAMAZAN AYI BAŞLANGICI 2021 NEDİR?
Ramazan Başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı ve 12 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kadir gecesi ise 8 Mayıs 2021 Cumartesi idrak edilecek.
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.