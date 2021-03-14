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    • 14.03.2021 10:06
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    Müslüman alemi gündemde merakla ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. “On bir ayın sultanı” için heyecan dolu geri sayım başladı, 30 gün boyunca oruç tutulacak ve bol bol ibadet edilecek. Peki ? İslam dünyasında yeri büyük olan, Ramazan ayı içinde yer alan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olan Kadir Gecesi de heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimini yayınladı ve Ramazan Bayramı tarihi de belli oldu.

    takvim.com.tr
    Ramazan Bayramı 2021 ne zaman başlıyor?

    Ramazan Bayramı 2021 ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan başlangıcı hangi tarih? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Müslümanların iki dini bayramından biri olan Ramazan Bayramı yeni yılın üçüncü ayı yaşanırken merakla tarihi araştırılanlar arasında yer aldı. Üç Aylar'ın sonuncusu olan ve oruç ibadetini de içinde bulunduran, Allah'ın rahmet ve bereketinin arttığına inanılan kutsal Ramazan ayı 2021 yılında hangi tarihte idrak edilecek? İşte tüm bilgiler…

    RAMAZAN AYI BAŞLANGICI 2021 NEDİR?

    Ramazan Başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı ve 12 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kadir gecesi ise 8 Mayıs 2021 Cumartesi idrak edilecek.

    2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek.

    RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

    Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

        'İnsanları kurtuluş yola götüren aydır'

        Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

        Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.

        Ramazan'da hatim geleneği yüzyıllardır devam ediyor

        Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir.

        "Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun"

        Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da "…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar.

        Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.
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