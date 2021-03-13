Buna göre, kontrollü normalleşme sürecinde iller "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak, salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlendi.

HANGİ RİSK GRUBUNDAKİ İLLERDE SOKAK KISITLAMASI OLACAK?

Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde aynen devam ederken, hafta sonları da düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde sürdürülüyor.