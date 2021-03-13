Karayolları Genel Müdürlüğünce Çanakkale'nin Avrupa ve Asya yakalarında sürdürülen tünel çalışmalarıyla Marmara ve Ege bölgelerinin bağlantı yollarının rahatlatılması hedefleniyor.
Genel Müdürlükten alınan bilgiye göre, Eceabat ve Gelibolu ilçeleri arasındaki 6 tünelin inşası, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanlarından geçen güzergahta doğal dokuya zarar verilmeden gerçekleştiriliyor.
Günde yaklaşık 1 metrelik ilerleme sağlanan proje, Gelibolu şehir geçişinden başlıyor. Eceabat Çevre Yolu'dan devam edilerek Kilitbahir'de sona erecek 47,5 kilometrelik güzergahın 14 kilometrelik bölümü Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sınırları içinde bulunuyor.
Güzergah, yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ve her biri ayrı bir kahramanlık örneğini yansıtan çok sayıda şehitlik, anıt, yazıt, siper bulunan, ülkenin ve milli benliğin dünya kamuoyuna tanıtımı bakımından da çok önemli olan tarihi alana bağlantı sağlaması dolayısıyla önemli işlev görecek.