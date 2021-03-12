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    • 13.03.2021 06:49
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji saat vererek uyardı: Zirai don tehlikesine dikkat! | 13 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 14 Mart 2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği , Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile ve 'de sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Öte yandan 'in iç kesimleri ile 'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı vatandaşlara önemli uyarılar yapıldı. Peki, İstanbul, ve 'de bugün hava nasıl olacak? İşte 13 Mart Cumartesi il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden zirai don uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI
    İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR
    Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden, diğer yerlerde güneydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    ÇIĞ UYARISI
    Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ZİRAİ DON
    Yapılan son değerlendirmelere göre; 14 Mart 2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Marmara'nın güneyinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 20°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 18°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    HATAY °C, 18°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    ISPARTA °C, 15°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 15°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        ÇANKIRI °C, 14°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 17°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 13°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile beraber pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 14°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        DÜZCE °C, 18°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        KASTAMONU °C, 15°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 12°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        ARTVİN °C, 11°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        GÜMÜŞHANE °C, 9°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        SAMSUN °C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        TRABZON °C, 10°C
        Parçalı, zamanla çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile beraber pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM °C, 3°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        HAKKARİ °C, 8°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 1°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        VAN °C, 4°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 16°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        GAZİANTEP °C, 16°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        SİİRT °C, 15°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 18°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji saat vererek uyardı: Zirai don tehlikesine dikkat! | 13 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?