Sultan Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Emel Adra, 14 Ağustos'ta, Beyrut'ta koronavirüse yakalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Adra'nın Beyrut'ta bir hastanede tedavi gördüğünü öğrenmesiyle Türkiye devreye girdi. Çavuşoğlu, Beyrut'un Türkiye Büyükelçisi Hakan Çakıl'ı arayarak tedavi için gerekenin yapılması konusunda talimat verdi.
YOĞUN BAKIMDA YATTI
Dışişleri Bakan Yardımcısı Selim Kıran, Büyükelçi Çakıl ve büyükelçilik çalışanları Emel Adra'nın tedavi sürecini yakından takip ederek, gereken her türlü desteği verdi. Doktorların Adra'nın tedavi sürecine yoğun bakımda devam etmesi gerektiğini söylemesi üzerine, Türkiye müdahil oldu. Hürriyet'te yer alan habere göre, Adra hastalığının ilk günlerinde tedavi gördüğü hastaneden, Beyrut Amerikan Hastanesi'ne sevk edildi.
Adra'nın tedavisini dakika dakika takip eden Bakan Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'a da konuyu bildirdi. Emel Adra, çoğunluğu yoğun bakımda olmak üzere, 3 hafta hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu.
ELİ İYİLEŞİNCE TEŞEKKÜR MEKTUBU YAZDI
Emel Adra tedavi sürecinde sağ elinde his kaybı da yaşadı.