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    • 13.03.2021 09:02
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    Kültür ve Turizm Bakanı Ayasofya’nın son beş yıllık bilançosunu açıkladı!

    Son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı , “Ayasofya Camisi’ne (Müzesine) son 5 yılda (2015-2020) tarihleri arasında turistik amaçla gelen ziyaretçi sayısı kaçtır?" sorusunu yanıtladı. İşte Bakan Ersoy'un önergeye verdiği yanıt.

    Ayasofya'da son 5 yılın rekoru

    Adıyaman Milletvekili , Bakan Ersoy'un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi. Tutdere önergesinde "Ayasofya Camisi'ne (Müzesine) son 5 yılda (2015-2020) tarihleri arasında turistik amaçla gelen ziyaretçi sayısı kaçtır? Bu tarihler arasında turistik amaçla gelen ziyaretçilerden elde edilen gelir ne kadardır? Ayasofya Camisi'nin (Müzesinin) tapu kayıtlarındaki vasfı ve tescil tarihi nedir?" sorularını yöneltti.

    1934'TE ESKİ ESER OLARAK KAYITTA
    Bakan Ersoy, önergeye verdiği yanıtta şunları aktardı:

    "İstanbul, , Cankurtaran mahallesi, 57 ada, 7 parselde yer alan 'ne yönelik yapılan arşiv incelemesinde, yapının tarafından 1934 tarihinde eski eser olarak kayıt altına alındığı görülmüştür.

    Ayasofya Camisi, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26 Ocak 2005 tarih ve 405 sayılı kararı ile korunması gerekli anıt eser olarak tescil edilmiştir. Tapu kayıtlarında vasfı; 'Türbe, Akaret ve Muvakkithane ve Medreseyi Müştemil Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi' olup, tapuya tescil tarihi 19 Kasım 1936'dır.

    Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nce; Ayasofya Camisi Müzesi'nden son beş yılda (2015 - 2020 Ocak -10 Temmuz) tarihleri arasında toplam 13 milyon 925 bin 310 kişi ziyaret etmiştir. Son 5 yılda (2015 - 2020 Ocak -10 Temmuz) tarihleri arasında toplam 455 milyon 278 bin 568 TL gelir elde edilmiştir."

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    Haberler Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ayasofya’nın son beş yıllık bilançosunu açıkladı!