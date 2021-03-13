Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 13 Mart 2021 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, hasta ve vefat sayılarını içeren son tabloyu paylaştı.

Son 24 saatte yapılan 148 bin 856 testte 14 bin 941 vaka, 834 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 180 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 34 milyon 843 bin 480, toplam vaka sayısı 2 milyon 850 bin 930, toplam vefat sayısı 29 bin 356, toplam ağır hasta sayısı 1349, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 670 bin 273 oldu.